Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM

Xã hội 21/02/2023 13:37

Những ngày gần đây, người phụ nữ đạp xe đi ngược chiều trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 (TP.HCM) với nhiều hành động 'lạ' khi va chạm với ô tô 4 chỗ gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 20/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ đạp xe đi ngược chiều, va quệt với ô tô khiến cư dân mạng xôn xao.

 

Cụ thể, chủ nhân đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 19/2. Trong đoạn clip dài hơn 2 phút, một phụ nữ mặc quần áo hồng, đi xe đạp đi trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM). Khi đến số 65 Nguyễn Văn Linh, người phụ nữ bất ngờ phóng xe ra giữa đường rồi đi ngược chiều vào làn đường còn lại.

Người này không ngừng vẫy tay ra hiệu tránh đường. Do quá đột ngột, ô tô màu xanh đi đúng chiều đã va chạm với xe đạp do người phụ nữ điều khiển. Vụ va quệt khiến người này ngã mạnh xuống đường, bị choáng và trầy xước. Ngay sau đó, nữ tài xế trên ô tô bước xuống, cùng những người dân xung quanh giúp nạn nhân. Sự việc khiến nữ tài xế ô tô hoang mang.

Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 1Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 2Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 3Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 4Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 5
Người phụ nữ phóng xe đạp đi ngược chiều, va quẹt với ô tô - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ VietNamNet, chủ nhân quay đoạn clip chia sẻ: “Lúc đó, tôi ở bên chiều đường ngược lại và phát hiện người phụ nữ mặc áo khoác hồng đang chạy xe đạp ngược chiều trong làn ô tô đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ giao lộ với Huỳnh Tấn Phát về khu vực giao với đường Tân Thuận 2. Cả một đoạn đường khá dài, chị ấy phóng xe đi ngược chiều cùng hành động huơ tay, miệng la hét".

Theo chị, hình ảnh người phụ nữ chạy xe ngược chiều trước đầu dòng ô tô đang di chuyển quá nguy hiểm. Lúc đầu chị có ý nghĩ đăng clip lên mạng để tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành đúng quy định, giúp bảo vệ bản thân và cho người khác.

"Trong quá trình tôi quay thì bất ngờ xảy ra sự việc, người phụ nữ đi xe đạp ngược chiều va quẹt vào ô tô màu xanh chạy đúng luật. Cùng với diễn biến trong clip, tôi nghĩ thêm việc đăng tải clip này lên mạng xã hội sẽ giúp chị lái ô tô có thêm bằng chứng để chứng minh mình bị hại do người chạy xe đạp ngược chiều va quẹt vào”- chủ nhân clip nói lý do.

Thông tin MỚI về người phụ nữ đạp xe ngược chiều đâm ô tô gây 'bão' mạng ở TP.HCM - Ảnh 6
Khu vực xảy ra sự việc trước quán Đất Ốc nằm trên đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo chị, va quẹt khiến người đi xe đạp ngã mạnh xuống đường, bị choáng và trầy xước. Ngay sau đó, nữ tài xế trên ô tô bước xuống, cùng những người dân xung quanh giúp nạn nhân. Sự việc khiến nữ tài xế khá hoang mang.

“Sau khi đăng tải clip, nhiều bình luận cho rằng chị đi xe đạp có vấn đề tâm lý mới có những hành động như vậy. Mặt khác, nhiều người có nhiều bình luận tiêu cực về người phụ nữ lái xe đạp gây phản ứng dư luận. Nhận thấy clip mình đăng tải vượt xa mục đích ban đầu khi có nhiều người dẫn hình ảnh kèm nội dung bình luận tiêu cực cho chị đi xe đạp nên tôi gỡ clip xuống”- chủ nhân đoạn clip chia sẻ thêm.

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