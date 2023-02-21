Chị Đ.T.M.N (38 tuổi, trú quận Thanh Khê) vẫn chưa hết hoảng sợ vì bị nhóm côn đồ hành hung lúc đang làm nhiệm vụ tại gác chắn tàu Xuân Hà Km789+524 trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 21/2, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng hành hung nhân viên gác chắn đường sắt lên làm việc. Các đối tượng gồm Dương Quang T. (37 tuổi); Huỳnh Quang H. (22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Tr. (32 tuổi, trú phường Hòa Khê). Bên cạnh đó, chị Đ.T.M.N (38 tuổi, trú quận Thanh Khê) cho biết, vẫn chưa hết hoảng sợ vì bị nhóm côn đồ hành hung lúc đang làm nhiệm vụ tại gác chắn tàu Xuân Hà Km789+524 trên đường Hà Huy Tập (quận Thanh Khê).

Chị N. kể, khoảng 20h ngày 19/2, chị và chị V.T.T.T (trú quận Thanh Khê) đang làm nhiệm vụ đóng gác chắn, thì một nhóm thanh niên điều khiển xe đi tới đòi mở barie để đi qua. Thời điểm này tàu gần đến, để đảm bảo đúng an toàn chị T. không đồng ý. “Vì tàu gần tới nên chị T. không cho qua. Đứng bên này đường tàu tôi thấy nhóm thanh niên đánh chị T. vào đầu và mặt. Khi tàu vừa qua, chị T. mở gác chắn để người dân đi thì nhóm này cản lại không cho mở ra. Tôi thấy vậy chạy qua cản lại để chị T. mở barie, thì nhóm này quay lại đánh cả hai chúng tôi. Một người dân gần đó thấy tới can cũng bị nhóm này kéo xuống đường. Lúc này, chồng tôi ra đưa cơm thấy vậy chạy vào can ngăn, cũng bị nhóm thanh niên trên đánh tới tấp…”, chị N. nhớ lại.

Khu vực gác chắn nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet Theo chị N., sau khi bị đánh, cả 3 người bị thương tích phần mềm, đến bệnh viện thăm khám và được bác sĩ cho về nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe. "Tôi làm nhiệm vụ gác tàu được 17 năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp hoàn cảnh như thế này. Nhóm người trên rất hung hãn”, chị N. nói thêm. Anh V.Q (trú quận Thanh Khê - người chứng kiến vụ việc) cho hay, dù người dân đã căn ngăn nhưng các đối tượng quá hung hãn nên ai cũng sợ bị “trả đũa”. “Tối đó, các đối tượng này đã say xỉn. Sáng hôm sau khi xảy ra vụ việc, họ còn đến để hỏi người dân nào đã vào can ngăn giúp nhân viên gác tàu. Quá coi thường pháp luật”, anh Q. bức xúc. Công an phường Chính Gián lấy lời khai của 3 đối tượng đánh các nữ nhân viên gác chắn tàu - Ảnh: Báo Đà Nẵng Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào tối 20/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 30 giây ghi lại cảnh một nhóm thanh niên hành hung các nhân viên gác chắn tàu Xuân Hà KM789 + 524 trên đường Hà Huy Tập (phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Trong clip, 3 thanh niên liên tục dùng tay, chân đấm đá vào các nhân viên gác chắn ngay giữa đường ray tàu hỏa. Một thanh niên trong số đó nhặt đá đánh vào đầu nạn nhân. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã lao vào can ngăn nhưng nhóm này không chịu dừng lại. Đoạn clip sau khi đăng tải, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc về thái độ hung hãn, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng.

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