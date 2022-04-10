Thông tin MỚI về nghi phạm trong vụ thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Cà Mau

Xã hội 10/04/2022 13:55

Liên quan đến vụ 3 người trong gia đình tử vong do bị sát hại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã có những thông tin về tình hình sức khỏe của nghi phạm Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi).

Liên quan đến vụ 3 người trong gia đình tử vong do bị sát hại ở Cà Mau, báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 10/4, bác sĩ Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, cho biết sức khỏe, tinh thần của Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) đã ổn định. Nghi phạm Lên đang được điều trị tại khoa gây mê hồi sức của bệnh viện dưới sự quản lý của công an.

Vị bác sĩ chia sẻ: "Nguyễn Hoàng Lên sau khi rút ống đã có thể nói chuyện được. Dự kiến, Lên tiếp tục được theo dõi, điều trị thêm một vài ngày nữa thì sẽ đưa về trại tạm giam".

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Căn nhà xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào ngày 4/4, ông Trần Văn Hường (62 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) đi thăm tôm ngoài đồng về thì phát hiện vợ ông là bà N.N.X (58 tuổi) cùng con gái là chị T.T.M.T (33 tuổi) và cháu ngoại P.M.T (6 tuổi) đã tử vong. Thi thể các nạn nhân nằm trên vũng máu tại nhà sau của ông Hường.

Sau khi gia đình trình báo đến cơ quan chức năng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can là Nguyễn Hoàng Lên. Ngay sau đó, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm Lên có dấu hiệu tự sát, bị thương nặng.

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Ảnh của nghi phạm Lên và nạn nhân T. treo trong nhà - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ án trên, Ông Trần Hoàng Lưu (chú ruột của ông Trần Văn Hường) cho biết, vợ chồng ông Hường có 3 người con (2 gái, 1 trai, đều gia đình riêng), trong đó chị T. - nạn nhân trong vụ án là con gái lớn.

Theo ông Lưu, sau một thời gian, T. và Nguyễn Hoàng Lên quen biết nhau, họ đã được gia đình tổ chức lễ cưới cách nay khoảng 6 tháng và có mời bà con, họ hàng đến dự. Sau đám cưới, Lên về chung sống bên gia đình vợ. Từ khi vợ chồng lấy nhau đến nay, ông chỉ gặp vài lần.

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