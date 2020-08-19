Thông tin mới nhất về sức khỏe bé trai nghi bị mẹ ném vào khe tường ở Hà Nội

Xã hội 19/08/2020 15:10

Sau khi giải cứu bé trai nghi bị mẹ ném vào khe tường ở Hà Nội, người dân đã đưa bé đi cấp cứu tại BV huyện Gia Lâm, sau đó chuyển vào BV Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Liên quan đến vụ bé trai nghi bị mẹ ném vào khe tườngHà Nội gây rúng động dư luận xã hội, Thông tin từ BV Xanh Pôn cho hay em bé đã được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc. 

Tại thời điểm nhập viện cấp cứu, bé trai nặng 2,2kg, trên người có nhiều vết trầy xước. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục làm các xét nghiệm, chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện.

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Em bé đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viên Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân vì có thể cháu bé sẽ phải điều trị lâu dài, đồng thời mong muốn người thân của bé hãy suy nghĩ lại và đến nhận cháu về.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 18/8, người dân ở khu nhà trọ số 45, Đào Nguyên, Trâu Qùy (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp khoảng hơn 10cm.

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Em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị ném vào khe tường hẹp - Ảnh: Internet
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Người dân đục tường cứu em bé - Ảnh: Internet

Mọi người cùng đục tường cứu cháu bé ra ngoài, đồng thời báo cho cơ quan chức năng. Em bé được đưa vào BV huyện Gia Lâm cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên BV Xanh Pôn tiếp tục điều trị.

Được biết, cổng của khu trọ trên phải có mã số mới có thể ra vào. Người dân nghi ngờ mẹ cháu bé từng thuê trọ tại đây hoặc đến chơi với bạn bè. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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