Thông tin mới nhất về ca F0 từng đi xem trận Việt Nam - Nhật Bản tại sân Mỹ Đình

Xã hội 18/11/2021 09:48

Trường hợp này đã được tiêm 2 mũi vắc xin (mũi thứ 2 vào ngày 5/11) và trước khi vào sân đã xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính.

Theo VOV đưa tin, tối 17/11, lãnh đạo Phòng Y tế thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 có lịch sử dịch tễ đi xem bóng đá tại sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vào tối 11/11 (trận Việt Nam gặp Nhật Bản). 

Ca mắc COVID-19 này là nam thanh niên (30 tuổi, trú tại Tân An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/11 thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. 

 

Theo thông tin của Trí Thức Trẻ, về lịch trình đến sân vận động Mỹ Đình ngày 11/11, lãnh đạo Phòng Y tế cho hay, trường hợp này đã được tiêm 2 mũi vắc xin (mũi thứ 2 vào ngày 5/11) và trước khi vào sân đã xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính. Khi vào sân, nam thanh niên này, ngồi ở dãy C, hàng số 4 từ dưới lên.

Thông tin mới nhất về ca F0 từng đi xem trận Việt Nam - Nhật Bản tại sân Mỹ Đình - Ảnh 1
1 ca nhiễm SARS-CoV-2 từng đi xem trận trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản - Ảnh: Người Lao động

"Trước khi vào xem trận bóng đá thì anh này đã xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính và sau khi về đến ngày 15/11 mới có triệu chứng, kết quả dương tính. Tuy nhiên, do lịch trình của anh này có đến sân vận động Mỹ Đình xem và đây là sự kiện tập trung đông người nên chúng tôi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thị xã gửi các thông tin liên quan đến CDC Hà Nội, quận Nam Từ Liêm để có thông báo cụ thể, xử lý, phòng, chống dịch kịp thời", lãnh đạo Phòng Y tế Thị xã nêu rõ.

Cũng theo lãnh đạo Phòng, bên cạnh việc đến sân Mỹ Đình xem bóng đá, trường hợp này có lịch trình di chuyển khá phức tạp do làm xưởng gỗ. Cụ thể, ngoài di chuyển ở khu vực thị xã Sơn Tây, người này còn đến làm tại khu vực Láng Hạ (Đống Đa) và Mê Linh.

"Hiện nay, về phía Sơn Tây chúng tôi đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan và xác định 13 người là F1 gồm bạn bè, người thân có tiếp xúc. Các trường hợp này đã được lấy mẫu, có kết quả âm tính lần 1 và đưa đi cách ly tập trung. Các khu vực liên quan cũng đã được xử lý, cách ly y tế để phòng, chống dịch" - lãnh đạo Phòng nói thêm.

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