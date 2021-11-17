NÓNG: Hà Nội phát hiện một F0 từng đến sân Mỹ Đình xem bóng đá tối 11/11

Xã hội 17/11/2021 20:20

Một F0 mới phát hiện tại Sơn Tây có tiền sử dịch tễ đến Sân vận động Mỹ Đình để xem bóng đá vào tối 11/11 vừa qua.

Tối 17/11, Thông tấn xã Việt Nam dẫn tin từ lãnh đạo Phòng Y tế thị xã Sơn Tây cho biết, trường hợp mắc COVID-19 là một nam thanh niên 30 tuổi (trú tại Tân An, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây), được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 17/11 thông qua sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng. Trường hợp này đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội công bố tối 17/11. 

Theo đó, ngày 11/11, nam thanh niên này có đi xem bóng đá tại Sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, bệnh nhân này đã làm test nhanh theo quy định và cho kết quả âm tính SARS-CoV-2

Qua truy vết, tại Sơn Tây có 13 F1 liên quan trường hợp này. Lực lượng y tế địa phương cũng đã liên hệ với CDC Hà Nội, các quận, huyện để thông báo khẩn và điều tra dịch tễ. Chính quyền thị xã Sơn Tây đã giao cho Trung tâm y tế thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

NÓNG: Hà Nội phát hiện một F0 từng đến sân Mỹ Đình xem bóng đá tối 11/11 - Ảnh 1
Một F0 mới phát hiện tại Sơn Tây có tiền sử dịch tễ đến Sân vận động Mỹ Đình để xem bóng đá vào tối 11/11 vừa qua - Ảnh: Vietnamnet

 Trong một diễn biến liên quan, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 17/11, trên địa bàn thành phố phát hiện thêm 258 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 82 ca cộng đồng.

258 F0 phân bố tại 25/30 quận, huyện: Ba Đình (44), Nam Từ Liêm (39), Hoàng Mai (30), Bắc Từ Liêm (17), Quốc Oai (17), Hà Đông (17), Gia Lâm (14), Mê Linh (11), Hoài Đức (10), Đống Đa (9), Hai Bà Trưng (9), Long Biên (8), Cầu Giấy (7), Thanh Xuân (5), Thường Tín (4), Ba Vì (3), Đông Anh (3), Chương Mỹ (2), Tây Hồ (2), Thanh Oai (2), Mỹ Đức (một), Phúc Thọ (một), Sơn Tây (một), Sóc Sơn (một), Thanh Trì (một).

Phân bố 258 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch:

Chùm F1 của sàng lọc ho sốt (73);

Chùm ổ dịch La Thành, Giảng Võ (38);

Chùm ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (36);

Chùm sàng lọc ho sốt (31);

Chùm ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang (16);

Chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (14);

Chùm liên quan ổ dịch đường Trần Duy Hưng (14);

Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (11);

Chùm liên quan các tỉnh có dịch (10);

Chùm liên quan ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (6);

Chùm liên quan ổ dịch đường Bưởi, Cống Vị (5);

Chùm ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư (2);

Chùm ổ dịch Phú Vinh - Hoài Đức (2).

Phân bố 82 ca cộng đồng theo chùm:

Chùm F1 của sàng lọc ho sốt (39), chùm sàng lọc ho sốt (31), chùm liên quan ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang (4), ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (3), ổ dịch La Thành, Giảng Võ (2), liên quan các tỉnh có dịch thứ phát (2), liên quan các tỉnh có dịch (một).

Phân bố 82 ca cộng đồng theo quận, huyện:

Hà Đông (9), Hoàng Mai (8), Hoài Đức (8), Nam Từ Liêm (8), Mê Linh (7), Hai Bà Trưng (6), Quốc Oai (5), Ba Đình (4), Đống Đa (4), Thanh Xuân (4), Bắc Từ Liêm (3), Thường Tín (3), Chương Mỹ (2), Long Biên (2), Tây Hồ (2), Ba Vì (một), cầu Giấy (một), Đông Anh (một), Sóc Sơn (một), Sơn Tây (một), Thanh Oai (một), Thanh Trì (một).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 6.739 ca trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 2.428 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 4.311 ca.

 

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