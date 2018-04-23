Thông tin bất ngờ về vụ cô giáo dạy Anh văn bị tố bắt học sinh ngậm dép trong giờ học

Xã hội 23/04/2018 15:13

Mới đây, Facebooker có tên là N.H đã tố cáo một cô giáo dạy Anh văn tại Trường tiểu học Sông Lô (Phú Nhuận, TP.HCM) phạt học sinh ngậm dép trong giờ học. Tuy nhiên, thực hư vụ việc ra sao?

Theo thông tin do tài khoản Facebook này đăng tải, cô N. dạy tiếng Anh ở trường đã bắt hai học sinh ngậm dép vì tội đùa giỡn trong giờ. Thông tin này khiến cho phụ huynh vô cùng bức xúc và lo lắng.

Thông tin bất ngờ về vụ cô giáo dạy Anh văn bị tố bắt học sinh ngậm dép trong giờ học - Ảnh 1
Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

N.H chia sẻ: “Trẻ con đi học đến trường là phải yêu thích. Đừng để những hình phạt như thế này là nỗi ám ảnh khi đến trường của học sinh. Cô cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đừng đổ lỗi cho học sinh vì chúng chưa trưởng thành cô nhé.

Trẻ con không biết nói dối. Nó là những trang giấy trắng mà người vẽ vào trang giấy đó là cha mẹ và thầy cô. Vẽ đúng đi đúng vẽ sai đi sai. Và phụ huynh chúng tôi không muốn một người hỏng về tư cách con người như cô tiếp tục dạy con em chúng tôi.

Trẻ con không biết nói dối, sao quý vị lại dạy trẻ nói dối để che đậy cái sai của quý vị.

Con: Mẹ miệng bạn A dơ lắm

Mẹ: Sao vậy con?

Con: Cô bắt bạn ngậm dép.

Hỏi cô chủ nhiệm. Một sự im lặng không dám trả lời.

Hỏi nhiều đứa trong cùng một lớp đều khẳng định có ngậm dép và ngậm rất lâu.

Vậy mà chỉ hôm sau hỏi lại tụi nhỏ. Những ánh mắt ngơ ngác, sợ sệt

Mẹ: Phải vậy không con?

Con: Không được nói.

Mẹ hỏi bạn nó : Không được nói”.

Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người lên tiếng chỉ trích hành vi của cô giáo này. Một số khác lại nghi ngờ về tính chân thực của câu chuyện. Bởi vì khi được mọi người hỏi cụ thể về câu chuyện, người này không chia sẻ gì thêm mà chỉ nói: “Nếu muốn biết thêm thông tin thì hãy liên hệ cơ quan chức năng”.

Thông tin bất ngờ về vụ cô giáo dạy Anh văn bị tố bắt học sinh ngậm dép trong giờ học - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc, cô Trương Thị Hồng Vân, hiệu trưởng Trường tiểu học Sông Lô cho biết thông tin trên xuất hiện vào ngày 3/4. Sau khi nghe phản ánh, cô đã gặp và làm việc với cô  N. và hai em học sinh. Tuy nhiên, cả hai em học sinh đều phủ nhận việc bị giáo viên bắt ngậm dép.

Sau đó, cô N. cũng đã viết bảng tường trình kể lại sự việc. Cô cho biết, vì hai em học sinh không chịu học nên cô bắt để dép lên bàn và dọa nếu còn tiếp tục nói chuyện sẽ bắt ngậm dép.

Sáng nay (23/4), UBND phường 3, quận Phú Nhuận đã tổ chức cuộc họp khẩn với phụ huynh và nhà trường để làm rõ sự việc. Tại buổi họp này, vị phụ huynh đăng bài trên Facebook đã thừa nhận sai lầm khi chỉ nghe thông tin từ một chiều và gỡ bài viết khỏi mạng xã hội.

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Phía lãnh đạo Phòng Giáo dục cũng cho biết, ngay trong chiều cùng ngày đã lập biên bản cũng như yêu cầu đóng cửa cơ sở hoạt động trái phép.

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