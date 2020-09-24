Sau khi đi chơi đêm cùng nhóm bạn, thiếu nữ 14 tuổi bị mất tích nhiều ngày nay khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Liên quan đến vụ thiếu nữ 14 tuổi bị mất tích gây xôn xao, gia đình anh Nguyễn Văn Tuyến (trú tại bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết vẫn đang tìm kiếm em gái là Nguyễn Thị Quỳnh (14 tuổi) không về nhà nhiều ngày nay.

Theo anh Tuyến, đêm 17/9, Quỳnh đi chơi cùng nhóm bạn rồi mất tích đến hôm nay. Trước khi đi thiếu nữ cũng không nói với gia đình là đi đâu.

Sau khi tìm kiếm nhiều nơi không có kết quả, gia đình đã trình báo công an đồng thời chia sẻ lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nhiều ngày - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Quỳnh đang học lớp 8 ở địa phương, lúc ra khỏi nhà không có mâu thuẫn, cãi vã gì với gia đình. Hiện nhóm bạn đi chơi với quỳnh cũng chưa về nhà, rất mong cộng đồng mạng giúp đỡ để gia đình tìm thấy Quỳnh", anh Tuyến chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Ai có thông tin về Nguyễn Thị Quỳnh vui lòng liên hệ cho gia đình qua số điện thoại: 0911.148.689 hoặc 0856.709.895. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Lại thêm một thiếu nữ Hải Phòng mất tích, gia đình cầu cứu công an Công an TP. Hải Phòng ghi nhận thêm một trường hợp thiếu nữ mất tích ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-xinh-dep-mat-tich-sau-dem-di-choi-cung-nhom-ban-gia-dinh-cau-cuu-cdm-giup-do-381020.html