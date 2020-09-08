Nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn ngay trước ngày khai giảng: Hé lộ nội dung cuộc gọi mới nhất

Xã hội 08/09/2020 15:38

Sau khi nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn trước ngày khai giảng, người thân đã trình báo với cơ quan chức năng và cầu cứu cộng đồng mạng.

Mới đây, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã ra thông báo tìm nữ sinh mất tích bí ẩn - Nguyễn Thị Tuyến (14 tuổi, trú khối 10, thị trấn Cầu Giát). 

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Nữ sinh mất tích bí ẩn trước ngày khai giảng khiến gia đình hoang mang - Ảnh: Internet

Theo trình báo của ông Nguyễn Đình Trung (bố em Tuyến), con gái ông đi khỏi nhà từ lúc 8 giờ ngày 3/9 nhưng không nói gì với gia đình. Mặc dù gia đình đã tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Người thân cũng đã cố gắng gọi điện nhưng Tuyến không trả lời.

Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Theo thông tin trên VOV, mới đây, Tuyến đã liên lạc với mẹ và cho biết đang ở Bắc Ninh nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể hay đang làm việc gì. Gia đình hiện đang lo lắng vì sợ con gái bị kẻ xấu dụ dỗ.

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Tuyến gọi về cho mẹ nói ở Bắc Ninh nhưng không cho địa chỉ cụ thể - Ảnh: Internet

Được biết, nữ sinh này hiện là học sinh lớp 9, trường THCS Thị trấn Cầu Giát. Tuyến cao khoảng 1m55, nặng 45kg, tóc thẳng, dài quá vai. Hiện gia đình cũng đã đăng tin cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm.

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