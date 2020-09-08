Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bạo hành mẹ ruột tại Cần Đước, Long An, người phụ nữ trong clip đã được cơ quan chức năng mời lên làm việc.

Trao đổi với báo chí, đại tá Thái Hữu Đức - Trưởng Công an huyện Cần Đước (Long An) cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi bạo hành mẹ ruột lên làm việc. Người này được xác định là bà N.T.H.

Tại cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi ngược đãi mẹ ruột của mình. Bà ta khai do bực tức việc mẹ là bà N.T.Đ không để lại tài sản gì nhưng khi già chỉ mình bà nuôi dưỡng nên mới đánh, mắng chửi mẹ như hình ảnh trong clip.

Đoạn clip người phụ nữ bạo hành mẹ ruột khiến nhiều người vô cùng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Thông tin trên Người lao động cho biết, vào ngày 2/9, ông N.V.S (anh họ của bà H.) đến dự đám tang của bà Đ. Tại đây, ông S. nghe tin bà H. ngược đãi cụ Đ. nên hỏi thăm con của bà H. Lúc này, ông S. biết con bà H. có giữ đoạn clip ghi lại cảnh mẹ ngược đãi bà ngoại vào khoảng thời gian tháng 11/2019 nên xin. Sau đó, người này đã đăng clip trên lên mạng xã hội. Trong clip, bà H. không chỉ mắng chửi, đánh đập mà còn đổ chất bẩn lên đầu mẹ ruột của mình.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Dư luận hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, trừng trị người phụ nữ này thích đáng. Hiện tại, UBND huyện Cần Đước đã chỉ đạo Công an huyện tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý bà N.T.H theo quy định của pháp luật.

Long An: Nghi án mẹ già bị con gái chửi bới, đánh đập, đổ rác lên đầu Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra nghi án cụ bà bị bạo hành bởi con gái ruột, thậm chí còn bị đổ rác lên đầu.

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