Công an TP. Hải Phòng ghi nhận thêm một trường hợp thiếu nữ mất tích ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy.

Gia đình anh Phạm Văn Vương (38 tuổi, trú xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng tin lên mạng xã hội tìm kiếm con gái là Phạm Thị Phương Anh (15 tuổi) bị mất tích 3 ngày qua.

Anh Vương cho biết, trưa 15/9, Phương Anh ở nhà cùng em gái 13 tuổi còn bố mẹ và bà nội đi vắng. Sau đó, Phương Anh nhắn em gái mình ra ngoài có việc một chút rồi đi bộ ra khỏi nhà.

Phạm Thị Phương Anh mất tích từ ngày 15/9 - Ảnh: Zing

Đến 15 giờ cùng ngày, em gái vẫn không thấy Phương Anh về nên điện báo cho bố mẹ. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của thiếu nữ. Số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của Phương Anh thì không liên lạc được.

Tại thời điểm đi khỏi nhà, Phương Anh mặc bộ quần áo dài màu đen, tóc ngang vai, cầm theo 2 điện thoại và thẻ căn cước công dân. Thiếu nữ nghỉ học từ năm lớp 6 nên không có nhiều bạn bè.

Cách đây ít ngày, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ thiếu nữ mất tích gây xôn xao. Cụ thể, anh Phạm Văn Bình (35 tuổi, trú xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy) trình báo công an huyện về việc con gái anh là Phạm Thị Kim Ngân (15 tuổi, học lớp 10 trường THPT Kiến Thụy) đã mất tích từ ngày 13/9.

Nữ sinh Phạm Thị Kim Ngân - Ảnh: Zing

Nữ sinh rời nhà bằng xe đạp điện màu đỏ, mặc quần ống dài màu đen, áo bò dài tay màu đen và đội mũ bảo hiểm dạng lưỡi trai.

Công an huyện Kiến Thụy đã gửi thông báo đến các đơn vị công an trên toàn quốc để phối hợp truy tìm.

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