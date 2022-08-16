Thẻ ATM của chồng bị vợ 'giữ hộ' liệu có phải là bạo lực gia đình?

Xã hội 16/08/2022 17:01

Vấn đề vợ "giữ hộ" thẻ ATM tiền lương của chồng đã được đem ra "mổ xẻ" tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Theo Tuổi Trẻ, sáng 16-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Nguyễn Phú Cường bày tỏ băn khoăn về điều 3 dự thảo quy định định nghĩa hành vi bạo lực gia đình.

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Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách Nguyễn Phú Cường (trái) - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, Điều 3 của dự thảo đã quy định về các hành vi bạo lực gia đình, trong đó nêu rõ hành vi "Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ"; "Kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính"...

Theo báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phú Cường cho rằng ở nhiều nước trên thế giới, dù là vợ chồng nhưng không thể biết hoặc không thể kiểm soát thu nhập của nhau. Trên thực tế, người chồng có tài khoản riêng và người vợ cũng tương tự.

Đối với Việt Nam, ông Cường đặt vấn đề, vợ chồng có tài khoản chung, thậm chí vợ lấy luôn ATM của chồng, có phải là bạo lực gia đình hay không?

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Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo VietNamNet, giải đáp băn khoăn của ông Cường, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết việc nhận diện hành vi trên cụ thể có phải là bạo lực gia đình hay không là việc rất khó, Bộ và các cơ quan liên quan đã cố gắng để nhận diện, cơ bản bao quát được tình hình, diễn biến các hành vi bạo lực gia đình để quy định trong dự thảo luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh sẽ tiếp thu, nghiên cứu và hoàn thiện dự thảo để các quy định bảo đảm tính khả thi cao.

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