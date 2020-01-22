Thầy giáo Vật Lý giao bài tập Tết cùng màn cổ vũ siêu lầy lội gây bão MXH

Xã hội 22/01/2020 12:56

Bức ảnh hài hước chụp lại bài tập Tết cùng màn cổ vũ siêu lầy từ thầy giáo Vật Lý gây bão mạng.

Tết là dịp để các cô cậu học trò được nghỉ ngơi sau một học kỳ học tập chăm chỉ. Chẳng những được ngủ nướng không sợ muộn học, còn được nhận tiền lì xì, ăn những món ăn ngon bên gia đình.

Tuy nhiên kỳ nghỉ dài này cũng có thể khiến học sinh quên mất kiến thức. Chính vì vậy, một số thầy cô đã giao bài tập Tết cho học sinh nhằm giúp các em ôn tập kiến thức khi nghỉ ở nhà. 

Hiểu được tâm lý học sinh, một thầy giáo Vật Lý đã cổ vũ tinh thần học sinh theo các cực lầy lội gây bão mạng xã hội.

Cụ thể, thầy giáo đã chế lời bài hát "Bài ca tết cho em" của ca sĩ Quang Lê thành bài hát có tên "Bài ca Vật Lý cho em", sau đó in lên bìa tập tài liệu. Học sinh nhận được tập tài liệu chẳng những bất ngờ mà còn cười ngất trước độ hài hước của thầy giáo. 

Thầy giáo Vật Lý giao bài tập Tết cùng màn cổ vũ siêu lầy lội gây bão MXH - Ảnh 1
Hình ảnh hài hước gây bão mạng - Ảnh: FB

"Tết này em không thèm kẹo mứt,

Vì đã có đề hay thầy soạn cho em làm.

Tết nay anh không thèm đi chơi,

Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu…

Vì đã có physical đem lại mộng đời,

Tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.

Tết nay anh không thèm đốt pháo hoa,

Vì đã có những bài hay đang đợi để em làm.

Tết này anh không thèm chơi đánh bài,

Vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà.

Tết này anh cũng chẳng chơi hoa,

Vì đến tháng ba là em đã thi rồi", nội dung bài hát được thầy giáo chế lời.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tò mò danh tính thầy giáo "siêu mặn" này. 

"Khi bạn muốn làm ca sĩ nhưng ba mẹ lại bắt đi làm giáo viên"; "Tới giờ vẫn ám ảnh đống bài tập 'sương sương' mỗi dịp Tết đến xuân về"; "Đang tính khóc vì bài tập nhưng lại bật cười vì bài hát"; "Đúng là thầy giáo trường người ta";..., dân mạng bình luận.

Top câu nói gây bão mạng năm 2019, ngày nào cũng lướt Facebook mà không biết thì hơi phí đó nha!

Top câu nói gây bão mạng năm 2019, ngày nào cũng lướt Facebook mà không biết thì hơi phí đó nha!

"Chị hiểu hông?"; "Cục sì lầu ông bê lắp"; "Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục"... là những câu nói gây bão mạng và được giới trẻ sử dụng nhiều nhất năm 2019.

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