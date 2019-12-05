Hình ảnh đời thường đầy bất ngờ của 'tiểu mỹ nhân' đi catwalk siêu đỉnh gây bão mạng

Trên sân khấu lạnh lùng, sắc sảo bao nhiêu thì ngoài đời thường người mẫu nhí Khánh An lại hồn nhiên, trong trẻo bấy nhiêu.
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Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người mẫu nhí đi catwalk trong vòng xoay thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ mới 7 tuổi nhưng người mẫu nhí Khánh An chinh phục chiếc vòng xoay một cách dễ dàng và catwalk đầy tự tin, chuyên nghiệp.
Được biết, Khánh An đang sinh sống tại TP.HCM. Từ nhỏ cô bé đã được đào tạo làm người mẫu nên thần thái rất thu hút và khả năng catwalk không chê vào đâu được.
Khi trình diễn trên sân khấu, Khánh An thường được trang điểm theo phong cách lạnh lùng, sắc sảo. Thế nhưng khi rũ bỏ lớp son phấn, cô bé chinh phục fan hâm mộ bằng vẻ đẹp trong trẻo, dễ thương đúng lứa tuổi hồn nhiên của mình.
Chỉ khoác lên mình những bộ cánh giản dị nhưng người mẫu nhí Khánh An vẫn toát ra thần thái sang chảnh, thu hút lạ thường. Nhiều người tin rằng sau này lớn lên bé Khánh An nhất định sẽ trở thành người mẫu quốc tế đình đám.