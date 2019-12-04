Cô gái mặc áo dài chèo thuyền chụp ảnh cùng hoa súng và cái kết không thể đắng hơn

Người phụ nữ mặc áo dài, ngồi thuyền hoa tạo dáng chụp ảnh cùng hoa súng nhưng không may ngã nhào xuống ao. Hình ảnh hài hước thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, hoa súng ở suối Yến (Mỹ Đức, Hà Nội) nở rộ, đẹp như một bức tranh thủy mặc nên được nhiều du khách tìm tới để ngắm hoa, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành tươi mát.

Thế nhưng, bên cạnh những bức ảnh đẹp để đời bên dòng suối Yến, không ít tai nạn dở khóc dở cười đã xảy ra. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hài hước ghi lại cảnh cô gái mặc áo dài thướt tha không may ngã lộn nhào xuống suối thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bức ảnh hài hước thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Nhiều người đoán rằng rất có thể trong lúc tạo dáng chụp ảnh, chiếc thuyền bị mất thăng bằng rồi lật nghiêng khiến cô gái ngã nhào xuống nước.

Không ngờ là thợ ảnh đã kịp ghi lại khoảnh khắc "để đời" với biểu cảm hốt hoảng có 1-0-2 của cô. Thậm chí, khi ngã trên ngón chân cô gái còn kịp "cài" thêm một cành hoa súng.

Bức ảnh gây bão mạng và nhận về vô số bình luận lầy lội từ cư dân mạng: "Góc nghiêng thần thánh đây chứ đâu"; "Cũng thấy tội chị gái nhưng xin lỗi cười trước cái đã"; "Khoảnh khắc để đời luôn"; "Ngã xong quả này chắc chỉ có thay quần áo đi về chứ chụp gì được nữa. Nhưng ít nhất là cũng có được quả ảnh xuất thần rồi"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-mac-ao-dai-cheo-thuyen-chup-anh-cung-hoa-sung-va-cai-ket-khong-the-dang-hon-345674.html