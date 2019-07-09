Người phụ nữ cầm tăm nhọn chĩa về bé trai để ngăn bé dựa vào mình trên xe buýt gây bão mạng

Hình ảnh gây bão mạng ghi lại cảnh người phụ nữ cầm tăm nhọn chĩa về bé trai 5 tuổi để ngăn bé dựa vào mình trên xe buýt nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

Những ai thường di chuyển bằng xe buýt có lẽ không ít lần vì mệt mỏi mà ngủ quên rồi dựa vào người khác. Ai lâm vào hoàn cảnh này đều không mấy vui vẻ, thế nhưng cách xử lý của người phụ nữ dưới đây khi bị người lạ dựa vào lại nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo cư dân mạng đăng tải sự việc, có một cậu bé khoảng 4-5 tuổi đi cùng với mẹ lên xe. Cậu bé có vẻ rất buồn ngủ nên đã gục đầu suốt chuyến đi. Tuy nhiên người mẹ đi cùng em lại không để tâm tới việc này.

Ngồi bên phải bé trai là một phụ nữ trung tuổi mặc áo màu đen, quần jeans và đeo túi xách đỏ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cậu bé kia ngủ gật và chẳng may gục vào tay người phụ nữ này. Người phụ nữ tỏ rõ sự khó chịu và đẩy cậu bé ra.

Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FB

Dù chồng của người phụ nữ đã đề nghị đổi chỗ cho vợ để tránh bị cậu bé kia làm phiền nhưng cô này không đồng ý. Một lúc sau, cô ta lấy một chiếc tăm nhọn, chĩa về phía cậu bé kia để ngăn không cho bé gục vào người mình. Hành động này của người phụ nữ khiến mọi người không khỏi bàn tán.

Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về hành động của người phụ nữ. Một số người cho rằng hành động của người phụ nữ kia không có gì sai bởi cô chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư của mình, nhất là ở nơi công cộng.

Số khác lại chỉ trích hành động này quá nhẫn tâm. Có nhiều cách để xử lý tình huống mà không làm tổn thương đến bé trai như nói chuyện với mẹ bé trai hoặc trực tiếp nhắc nhở cậu bé, đơn giản hơn là đổi chỗ ngồi, chứ không nên hành động trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-cam-tam-nhon-chia-ve-be-trai-de-ngan-be-dua-vao-minh-tren-xe-buyt-gay-bao-mang-330625.html