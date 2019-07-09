Người phụ nữ cầm tăm nhọn chĩa về bé trai để ngăn bé dựa vào mình trên xe buýt gây bão mạng

Xã hội 09/07/2019 15:08

Hình ảnh gây bão mạng ghi lại cảnh người phụ nữ cầm tăm nhọn chĩa về bé trai 5 tuổi để ngăn bé dựa vào mình trên xe buýt nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều.

Những ai thường di chuyển bằng xe buýt có lẽ không ít lần vì mệt mỏi mà ngủ quên rồi dựa vào người khác. Ai lâm vào hoàn cảnh này đều không mấy vui vẻ, thế nhưng cách xử lý của người phụ nữ dưới đây khi bị người lạ dựa vào lại nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Theo cư dân mạng đăng tải sự việc, có một cậu bé khoảng 4-5 tuổi đi cùng với mẹ lên xe. Cậu bé có vẻ rất buồn ngủ nên đã gục đầu suốt chuyến đi. Tuy nhiên người mẹ đi cùng em lại không để tâm tới việc này.

Ngồi bên phải bé trai là một phụ nữ trung tuổi mặc áo màu đen, quần jeans và đeo túi xách đỏ. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cậu bé kia ngủ gật và chẳng may gục vào tay người phụ nữ này. Người phụ nữ tỏ rõ sự khó chịu và đẩy cậu bé ra. 

hinh anh gay bao mang
Hình ảnh gây bão mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: FB

Dù chồng của người phụ nữ đã đề nghị đổi chỗ cho vợ để tránh bị cậu bé kia làm phiền nhưng cô này không đồng ý. Một lúc sau, cô ta lấy một chiếc tăm nhọn, chĩa về phía cậu bé kia để ngăn không cho bé gục vào người mình. Hành động này của người phụ nữ khiến mọi người không khỏi bàn tán. 

Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về hành động của người phụ nữ. Một số người cho rằng hành động của người phụ nữ kia không có gì sai bởi cô chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư của mình, nhất là ở nơi công cộng.

Số khác lại chỉ trích hành động này quá nhẫn tâm. Có nhiều cách để xử lý tình huống mà không làm tổn thương đến bé trai như nói chuyện với mẹ bé trai hoặc trực tiếp nhắc nhở cậu bé, đơn giản hơn là đổi chỗ ngồi, chứ không nên hành động trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy.

Chồng đi tù chưa lâu vì đâm chết kẻ vỗ mông vợ, vợ đã cưới người khác

Chồng đi tù chưa lâu vì đâm chết kẻ vỗ mông vợ, vợ đã cưới người khác

Nhiều người trách cứ cô vợ bạc tình vì chồng vừa đi tù vài tháng đã cưới người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây tranh cãi hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản