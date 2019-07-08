Cha lặn lội tìm con gái mất tích sau cuộc gọi bí ẩn 'đừng để con một mình'

Xã hội 08/07/2019 18:00

Sau vài ngày học làm móng trên Hà Nội, Hoài gọi điện về cho bố nói 'đừng để con một mình' rồi mất tích bí ẩn. Suốt 1 tháng qua, người thân đã lặn lội đi tìm cô gái mất tích nhưng không có tung tích gì.

Vụ cô gái mất tích sau vài ngày học làm móng trên Hà Nội đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình. Anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, trú xã Tân An, Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết gia đình anh đã liên hệ các cơ quan chức năng để nhờ tìm kiếm con gái anh là Nguyễn Thị Hoài (20 tuổi) bị mất tích khoảng 1 tháng trước.

Theo lời anh Thống, sau khi học hết lớp 12, Hoài đi vào miền Nam làm thuê và rồi lại ra tỉnh Bắc Ninh để làm. Vài tháng trước, Hoài nghỉ việc tại Bắc Ninh để xuống Hà Nội học làm móng.

Tuy nhiên, học được vài ngày thì Hoài bất ngờ bỏ học rồi mất tích bí ẩn. Gia đình anh Thống đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa rõ tung tích con mình.

Tối 28/5, Hoài gọi cho anh Thống nói "cha ra đây với con đi, đừng để con một mình". Anh Thống nghĩ con buồn vì có một mình nên không để ý lắm. Tuy nhiên 2 ngày sau anh Thống gọi lại thì điện thoại báo thuê bao, không liên lạc được nữa.

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Hình ảnh cô gái mất tích được gia đình đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhờ tìm kiếm - Ảnh: FB

Sau đó anh Thống ra chỗ Hoài học làm móng để tìm thì bà chủ nói Hoài đã bỏ học. Trước đó Hoài ngồi khóc vì người yêu đòi bỏ và được mọi người khuyên nhủ. Khi Hoài hỏi đường ra cầu Nhật Tân, mọi người đã ngăn cản, khuyên cô hãy bình tĩnh để giải quyết sự việc nhưng Hoài vẫn đi. 

Hơn 1 tháng qua, anh Thống lặn lội khắp Hà Nội rồi lại ra Bắc Ninh nơi cũ của con làm việc để tìm nhưng vẫn không có kết quả.

Khi anh Thống đến gặp người yêu của con gái thì thanh niên này trả lời đã lâu không liên lạc nên không biết Hoài đi đâu và làm gì.

Quá lo lắng cho con, anh Thống đã đăng tải thông tin và hình ảnh con gái mình lên các phương tiện thông tin đại chúng để nhờ tìm kiếm.

Ai thấy hoặc biết thông tin về Hoài, xin báo cho anh Thống qua số điện thoại 0965774015.

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Từ khóa:   thiếu nữ mất tích

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