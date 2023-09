Top câu nói gây bão mạng năm 2019, ngày nào cũng lướt Facebook mà không biết thì hơi phí đó nha!

Câu nói gây bão mạng này xuất hiện lần đầu tiên từ ảnh chế một chú chó đang cuốn lô vào tai và mặt mũi có vẻ không hài lòng. Ngay sau đó, dân tình đã thi nhau mượn câu nói này để thể hiện sự ức chế, khó chịu, bực dọc về một vấn đề gì đó.

Ảnh: Internet

"Sa chào cô chú đi con"

Mẹ của bé Sa là Quỳnh Trần JP (sinh năm 1985) một vlogger nổi tiếng ở Nhật Bản và Việt Nam. Bé Sa là khách mời bất đắc dĩ trong những video ăn uống, tâm sự của mẹ.

Mỗi lần xuất hiện, Quỳnh Trần lại nhắc "Sa chào cô chú đi con", lâu dần câu nói này trở thành câu cửa miệng của giới trẻ khi muốn chào hỏi ai đó. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy cùng kiểu tóc đầu nấm đáng yêu khiến bé Sa nổi tiếng và được yêu thích hơn cả mẹ Quỳnh.

Ảnh: Internet

"Thế bạn nghĩ tại sao mình phải trả lời bạn"

Câu hỏi này xuất phát từ một màn hỏi - đáp mua mèo gây bão mạng xã hội với lượt chia sẻ siêu khủng chỉ trong một thời gian ngắn. Chỉ nhắn tin hỏi địa chỉ mua mèo thôi mà gái xinh bị tạt ngay một gáo nước lạnh là "thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn".

Giới trẻ thường dùng câu nói này khi muốn "cà khịa" ai đó hoặc không muốn trả lời một câu hỏi nào đó.

Ảnh: Internet

"Liêm sỉ gì tầm này nữa"

Câu nói này xuất phát từ 1 bài báo mang tên "Tầm này rồi, liêm sỉ gì nữa!", nói về thực trạng xảy ra trong 1 cuộc thi công chức. Trong bài viết này nhiều lần nhắc tới cụm từ liêm sỉ: "Anh T. cũng chép bài, cũng hỏi bài như ai. Đến tầm này liêm sỉ quan trọng gì nữa".

Câu nói "Liêm sỉ gì tầm này nữa" thường được cư dân mạng sử dụng như một cách tự mỉa mai hoặc tự bao biện cho bản thân khi họ biết điều gì đó là không đúng, đáng hổ thẹn nhưng vẫn làm.

Ảnh: Internet

"Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục"

Câu nói này được cho là có nguồn gốc từ tiêu đề của 1 đoạn video trong đó những người đàn ông đang bàn luận về cái vòng luẩn quẩn của việc lấy hay không lấy vợ.

"Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục" là câu nói dành cho những trường hợp nghe bất hợp lý nhưng ngẫm lại lại rất đúng, hoặc những điều rất khó xảy ra nhưng nếu xảy ra thật thì hoàn toàn chấp nhận được.

Ảnh: Internet

"Thanh xuân như một ly trà"

Về nhà đi con là một trong những bộ phim quốc dân đình đám và được yêu mến nhiều nhất năm 2019. Mọi câu thoại của các nhân vật cũng dễ dàng gây bão mạng xã hội. Trong số đó có câu thơ ngẫu hứng của nhân vật Dương: "Thanh xuân như một tách trà. Ăn vài miếng bánh hết cả thanh xuân".

Ảnh: Internet

"Đấm cho không trượt phát nào"

Câu nói này xuất phát từ một đoạn nhỏ trong clip livestream hàng ngày của Khá Bảnh. Trong đó, có một bạn bình luận rằng: "Anh Bảnh ơi, em cắt tóc giống anh, bố em đấm em không trượt phát nào" và được Khá Bảnh đọc lại. Kể từ đó, câu nói này cũng trở thành hiện tượng mạng và được bình luận ở khắp mọi nơi trong mọi tình huống.

Ảnh: Internet

"Cục sì lầu ông bê lắp"

"Cục sì lầu ông bê lắp" là cụm từ xuất phát từ câu hát "Don't you know, pump it up, Don't you know, pump it up…" của bài Pump It Up, một bài hát được phát hành từ năm 2004 do ca sĩ Danzel thể hiện. Để dễ hiểu, cư dân mạng Việt Nam đã dịch phiên âm lời bài hát gốc sang tiếng Việt, và cụm từ “Cục sì lầu ông bê lắp” được phát minh ra từ đây.

Ảnh: Internet

Chủ tịch thử lòng và cái kết

Trào lưu này được xuất phát từ loạt clip trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), do các diễn viên hài đóng. Sau đó được một số kênh YouTube Việt remake lại và khiến nó trở thành phổ biến trên diễn đàn.

Mô típ của các đoạn video này đơn giản là một người sẽ đóng giả nghèo khổ, xấu xí, bị dè bỉu, chê bai để thử phản ứng của những người khác và cái kết là bài học cho ai khinh thường mình. Với các tình huống đánh vào tâm lý người xem cùng cái kết thỏa mãn, trào lưu này dần trở nên phổ biến trong cộng đồng mạng.

Ảnh: Internet

"Siêu to khổng lồ"

Đây là câu nói quen thuộc trong những video của Bà Tân Vlog. Đây là một trong những kênh YouTube hot nhất ở thời điểm hiện tại. Người phụ nữ chỉ cao 1m1 nặng 32 kg thích làm những món ăn quen thuộc trở nên khổng lồ như: Cốc trà sữa khổng lồ 60 lít, mâm cánh gà siêu cay khổng lồ, đĩa cá viên chiên siêu cay khổng lồ, mâm trứng cút lộn khổng lồ,…

Ảnh: Internet

"Chị hiểu hông?"

Câu nói này bắt nguồn từ một vụ cãi vã về việc cầm nhầm túi xách giữa hai cô gái diễn ra vào giữa năm 2019. Trong video lan truyền trên mạng, nữ chính bị bắt quả tang tại trận nhưng lại liên tục chối tội, giải thích qua loa bằng câu nói "Chị hiểu hông". Sau đó, hàng loạt ảnh chế, video bắt chước câu nói này ra đời.

Ảnh: Internet

"Tiền nhiều để làm gì?"

Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Ngoài diễn biến "căng đét" trong mỗi phiên tòa, từng phát ngôn của 2 nhân vật chính cũng lập tức gây sốt. Trong số đó có câu "Tiền nhiều để làm gì?" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.