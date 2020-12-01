Thầy giáo ở Hà Tĩnh bị vợ tung ảnh giường chiếu lên mạng xã hội

Sau khi cãi nhau, vợ thầy giáo tung ảnh nóng của chồng với người phụ nữ khác lên mạng xã hội. Hiện nam giáo viên đã xin nghỉ dạy 1 tuần.

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin vợ một thầy giáo ở Hà Tĩnh tung ảnh nóng của chồng lên mạng xã hội.

Cụ thể, vào sáng 24/11, chủ tài khoản Facebook tên H.L.L đăng một loạt ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ kèm nội dung: “Con giáp thứ 13 trơ trẽn. Vợ vợ, chồng chồng ăn ngủ với nhau. T.T.H hiện ở thành phố Vinh và L.H.T dạy trường cấp 3 thị trấn Hương Khê”.

Mặc dù những hình ảnh này đã được gỡ xuống sau đó không lâu nhưng vụ việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, danh tính người đàn ông trong ảnh được xác định là thầy giáo L.H.T (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Hương Khê). Được biết, ông T. hiện đang là giáo viên dạy Văn tại trường THPT của thị trấn này.

Người phụ nữ tung ảnh nóng của chồng lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Infonet, thầy T. giải thích bức ảnh này được chụp từ năm 2013, lúc đó thầy đã ly hôn với người vợ đầu. Sau đó, thầy T. kết hôn với người vợ hiện tại. Thời gian gần đây, vì quan hệ vợ chồng không được tốt nên người vợ đã lấy ảnh trong máy tính của thầy T. đưa lên mạng xã hội.

Vì những bức ảnh này rất phản cảm, gây ảnh hưởng không tốt đến phụ huynh, học sinh và bạn bè đồng nghiệp nên nhà trường đã yêu cầu thầy T. giải trình.

Ngôi trường thầy giáo T. đang công tác - Ảnh: Internet

Được biết, thầy T. cưới vợ năm 2001, đến năm 2011 thì ly hôn. Đến năm 2014, thầy T. cưới vợ 2, tổng cộng có 3 người con. Hiện thầy T. đã xin nghỉ dạy 1 tuần.

Nam tiếp viên hàng không nhiễm COVID-19 và lây cho bạn như thế nào? PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định nam tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines là bệnh nhân 1342 đã thực hiện không đúng quy định tự cách ly tại nhà, dẫn tới việc lây nhiễm COVID-19 cho bạn là BN 1347.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-giao-o-ha-tinh-bi-vo-tung-anh-giuong-chieu-len-mang-xa-hoi-388706.html