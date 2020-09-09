Thấy clip nhạy cảm của người quen, nam thanh niên tống tiền 15 triệu đồng

Sau khi phát hiện đoạn clip nhạy cảm của người quen, nam thanh niên nhắn tin cho nạn nhân uy hiếp, ép đưa 15 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã bắt giữ đối tượng Đoàn Thanh Tùng (SN 2001), trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long để điều tra về hành vi tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/9, Công an TP. Hạ Long nhận được tin trình báo của anh Q. (ngụ địa phương) về việc bị một đối tượng uy hiếp, dọa tung ảnh nóng của anh lên mạng xã hội. Nếu muốn hắn giữ bí mật, anh Q. phải mang 15 triệu đồng đến khu vực ngã ba Ba Lan, thuộc phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long.

Thấy clip nhạy cảm của người quen, Tùng đe dọa tống tiền - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Khi đang nhận tiền, Đoàn Thanh Tùng bị cơ quan công an ập vào bắt giữ, đưa về trụ sở. Theo lời khai, vào chiều 6/9, Tùng được bạn gái gửi cho đoạn video có nội dung hai người đang quan hệ tình dục.

Nhận ra nhân vật nam trong clip nhạy cảm là anh Q. nên đã nảy sinh ý định sử dụng video trên với mục đích uy hiếp, đe dọa để chiếm đoạt tiền.

Hiện Công an TP. Hạ long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Đoàn Thanh Tùng theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-clip-nhay-cam-cua-nguoi-quen-nam-thanh-nien-tong-tien-15-trieu-dong-379546.html