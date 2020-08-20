Đi nhà nghỉ với bạn trai quen qua mạng, cô gái cầu cứu công an vì bị tống tiền bằng clip nóng

Xã hội 20/08/2020 15:51

Cô gái 24 tuổi ở Đồng Nai cầu cứu công an vì bị bạn trai quen qua mạng tống tiền bằng clip nóng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Minh Duy (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.  

Theo điều tra, vào đầu tháng 8/2020, Duy và chị H. (24 tuổi, trú xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm.

Chiều 4/8, Duy lái xe máy đến nhà chở chị H. đi làm. Khi đến khu vực ấp Lê Lợi, xã Quang Trung, Duy đề nghị vào nhà nghỉ "vui vẻ" và được cô gái đồng ý. Nam thanh niên đã dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái giữa mình và chị H.

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Đi nhà nghỉ với bạn trai quen qua mạng, cô gái bị tống tiền bằng clip nóng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm sau, Duy nhắn tin cho chị H. qua zalo, gửi đoạn clip quay được cho chị H. xem và yêu cầu chị H. đưa cho Duy 2 triệu đồng. Do lo sợ nên chị H. đã đồng ý và gửi tiền cho Duy vào ngày 8/8.

Sau khi nhận được tiền, Trần Minh Duy không xóa clip như đã hứa mà tiếp tục sử dụng hình ảnh nhạy cảm của chị H. để uy hiếp, ép nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục và đưa cho mình  số tiền 5 triệu đồng. Chị H. sau đó đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Ngày 18/8, Công an huyện Thống Nhất đã bắt tạm giam Trần Minh Duy. Vụ tống tiền bằng clip nóng đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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