Nữ giáo viên bị quay clip khi đang tắm để tống tiền: Tạm giữ nghi phạm

Liên quan đến vụ việc cô giáo bị quay lén khi tắm, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng tình nghi.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng H.T.T (sinh năm 1989, ngụ xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) để điều tra vụ việc cô giáo bị quay lén khi đang tắm.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H.L (sinh năm 1988, ngụ phường Bắc Lý, TP Đồng Hới), hiện đang là giáo viên một trường THPT trên địa bàn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch.

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/8, Công an huyện Bố Trạch nhận được đơn trình báo của chị L. về việc bị quay lén khi đang tắm tại khu nội trú.

Sau khi nạn nhân trình báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt được đối tượng T. - Ảnh: NLĐ

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9/6, khi chị L. đang tắm tại nhà tắm trong khu nội trú của trường thì phát hiện có người lạ dùng điện thoại đưa qua ô thông gió của nhà tắm để quay phim, chụp hình mình. Khi nạn nhân phản ứng thì đối tượng bỏ chạy.

Đến ngày 27/7, nữ giáo viên nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook lạ. Người này gửi một bức ảnh chị L. không mặc quần áo trong nhà tắm, kèm theo lời đe dọa nạn nhân phải chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản nếu không sẽ đăng tải hình ảnh, clip cô giáo đang tắm lên mạng xã hội.

Vì quá sợ hãi nên chị L. đã chuyển 2 triệu vào tài khoản của đối tượng trên và làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo sự việc.

Sau khi điều tra, lực lượng chức năng xác định H.T.T chính là đối tượng thực hiện hành vi nói trên nên đã tạm giữ đối tượng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

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