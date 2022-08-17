Kiệt quệ sức lực vì hơn 1 tháng ròng rã tìm con, gia đình của cô gái mất tích bí ẩn nghẹn ngào cho biết, đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là con gái không còn nữa...

Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như mất tích bí ẩn hơn 1 tháng qua, trao đổi với VTC news, bố mẹ của cô gái đều đã kiệt quệ sức lực vì ngày đêm đi tìm con... Quỳnh Như (chị gái song sinh với Hải Như) chia sẻ: "Bố tôi vừa khỏi ốm đã vội vàng đi tìm em tôi. Mẹ tôi sức khỏe vốn yếu, ròng rã hỗ trợ đi tìm kiếm nay cũng đổ bệnh nằm ở nhà ngóng tin em tôi. Từ lúc Hải Như mất tích, không khí gia đình buồn bã, ảm đạm, ai cũng mong sớm đưa được em về nhà.

Dù đã ra sức tìm kiếm suốt 1 tháng qua nhưng vẫn chưa có tung tích gì mới, gia đình của thiếu nữ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là con gái không còn nữa. Người chị gái song sinh của Hải Như không kìm được nước mắt khi tâm sự: "Hôm qua, bố tôi nói hay là kiếm một tấm ảnh của Hải Như để lập bàn thờ, câu nói ấy khiến tôi đau xót. Tôi dự định đủ 49 ngày từ ngày em tôi mất tích (14/7) sẽ lập bàn thờ cúng vọng cho em. Để em một mình như vậy tội nghiệp lắm...".

Hiện tại, ngoài khu vực Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gia đình mở rộng tìm kiếm ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đây đều là những địa điểm cuối cùng định vị trên điện thoại của Hải Như trước khi mất tích. Ròng rã 32 ngày qua, gia đình vẫn nỗ lực phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm Hải Như - Ảnh: VTC news Chiều 16/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin gia đình đã tìm thấy một phần thi thể của Hải Như, đang đợi pháp y vào cuộc. Phía dưới các bài đăng thông tin này, nhiều người vào bình luận chia buồn khiến dư luận cho rằng Hải Như đã được tìm thấy và đã mất.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, trao đổi với báo Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang tìm kiếm người mất tích. Chị Lương Quỳnh Như (chị gái Hải Như) cũng xác nhận, thông tin trên là bịa đặt. Gia đình vẫn đang nỗi lực lực tìm kiếm em gái, đến giờ vẫn chưa có thêm manh mối nào. Hiện tại việc tìm kiếm dưới nước đang được tạm dừng để tập trung tìm trên bờ. Đã 32 ngày nhưng Hải Như vẫn chưa được tìm thấy - Ảnh: Dân Việt Trước đó, ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ yêu cầu xác minh đơn đề nghị của ông Lương Viết Tuyên, trú thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ. Người được truy tìm là Lương Hải Như, sinh năm 1999, con gái ông Tuyên, mất tích từ ngày 14/7. Theo chị gái song sinh của Như, em gái bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14/7. Khi đi,Hải Như mặc quần áo sáng màu, đi xe vision màu đen, BKS 29X1-52.817. Dù cố gắng động viên nhau nhưng gia đình Hải Như đã nghĩ con gái mình không còn nữa - Ảnh: VTC news Đến 21h, không liên lạc được với em gái, nghi có chuyện, chị Như đã lần theo định vị trên điện thoại để tìm em thì thấy có dấu hiệu bất thường khi địa điểm thay đổi từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức. Chị Như tiết lộ, trước khi mất tích, em gái mình và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm.

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