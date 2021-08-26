Thanh niên 'vô tư' phát tán nhiều clip sex cho những công dân trong khu cách ly tập trung

Xã hội 26/08/2021 08:51

Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, T. sử dụng tài khoản Zalo “Tuong Tu” đăng tải, chia sẻ đường link dẫn đến các Web “đen” (phim sex nước ngoài) và hình ảnh nhạy cảm vào nhóm Zalo “Công dân tại khu cách ly số 1”.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 25/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (CNC) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bàn giao đối tượng Trương Công T. (SN 1996, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn) và hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.

Cụ thể, trước đó, ngày 23/8, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nông Sơn xác minh, xác định đối tượng T. sử dụng tài khoản Zalo có tên “Tuong Tu” đã đăng tải, chia sẻ đường link dẫn các Web “đen” (phim sex nước ngoài); đồng thời phát tán 4 clip sex, 2 hình ảnh nhạy cảm có chứa nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy vào nhóm Zalo "Công dân tại khu cách ly số 1".

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Hình ảnh liên quan đến hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy của Tài được phát hiện - Ảnh: Công an nhân dân

Hiện, trong nhóm Zalo này có 72 thành viên tham gia, được thành lập để trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 giữa lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và công dân thực hiện cách ly y tế nhằm hạn chế tiếp xúc tại khu cách ly số 1 thuộc xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn.

Khi làm việc với công an, bước đầu T. khai nhận, trong thời gian thực hiện cách ly y tế đã thực hiện toàn bộ hành vi trên vào ngày 13/8. Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng CNC tiến hành thu giữ 1 ĐTDĐ của T. và trích xuất dữ liệu xác định đối tượng đã cài ứng dụng Zalo đăng nhập tài khoản “Tuong Tu” nói trên. Ngoài ra, trong điện thoại còn lưu trữ 13 video, 6 hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Xuất hiện 'chị đại' là F1 nhưng đóng cửa cố thủ, lột sạch quần áo, mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly tập trung

Xuất hiện 'chị đại' là F1 nhưng đóng cửa cố thủ, lột sạch quần áo, mắng cả lực lượng chức năng khi được yêu cầu đi cách ly tập trung

Mặc dù tiếp xúc với F0, nhưng chị H.T.H. ở Nghệ An không những không chấp hành đi cách ly tập trung mà còn khóa cửa, cố thủ trong nhà và có hành động khiếm nhã với cơ quan chức năng.

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