Thanh niên dùng ảnh 'mây mưa' ép tình cũ đi nhà nghỉ, quan hệ xong đòi 200 ngàn

Nam thanh niên dọa tung clip 'nóng' để ép người yêu cũ đến nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau đó, hắn đòi nạn nhân 200 ngàn đồng.

Mới đây, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Ngô Bá Sang (23 tuổi, trú huyện Diên Khánh) về hành vi Cưỡng dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo của chị Thu (18 tuổi, ngụ Khánh Hòa) gửi cơ quan công an, giữa năm 2017, chị và đối tượng Sang có quan hệ yêu đương nam nữ. Trong thời gian yêu nhau, Sang thường dùng điện thoại quay lại cảnh "mây mưa" giữa hai người để làm kỷ niệm.

Gần đây, do nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị Thu nói lời chia tay. Tuy nhiên Sang nhất định không đồng ý. Níu kéo mãi không được, Sang đe dọa sẽ tung clip nhạy cảm của chị Thu lên mạng xã hội.

Ngày 30/3, Sang nhắn tin cho người yêu cũ, dọa tung những hình ảnh, clip mình đang giữ lên Facebook rồi yêu cầu chị Thu phải đưa tiền cho anh ta.

Ngô Bá Sang dọa tung clip 'nóng' để ép người yêu cũ đến nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau đó, hắn đòi nạn nhân 200 ngàn đồng - Ảnh: Internet

Sau đó, Sang thuê nhà nghỉ ở thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa) rồi gọi điện bắt chị Thu tới đó. Lo sợ mất danh dự, chị Thu đồng ý với những yêu cầu của Sang. Tuy nhiên khi đến nơi hẹn, Sang ép chị Thu phải quan hệ tình dục.

"Anh ta đưa tôi vào nhà nghỉ ở thị trấn Diên Khánh và ép tôi quan hệ nhiều lần, mặc cho tôi van xin", chị Thu khai với công an.

Chưa thỏa mãn, vài ngày sau, Sang tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị Thu đưa thêm 5 triệu đồng thì sẽ xóa ảnh cùng clip. Không còn cách nào khác, chị Thu làm đơn tố cáo lên công an.

Ngày 3/4, Công an TP Nha Trang mời Sang lên làm việc. Tại đây, nam thanh niên thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Nha Trang điều tra, làm rõ.

Mới cưới vợ được 1 tháng, cán bộ xã dùng ảnh 'mây mưa' ép người yêu cũ đi nhà nghỉ Vì chị T. kiên quyết từ chối đi nhà nghỉ, Đ. dọa nếu không chịu gặp sẽ tung ảnh 'nóng' và clip 'mây mưa' của hai người lên mạng. Để chứng minh, Đ. gửi cho chị T. một số ảnh nhạy cảm để uy hiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-dung-anh-may-mua-ep-tinh-cu-di-nha-nghi-quan-he-xong-doi-200-ngan-277839.html