Thanh niên đâm chết bạn nhậu vì cho rằng hùn tiền ít

Xã hội 20/01/2020 17:58

Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu vì cho rằng người này hùn tiền ít, không đều so với mọi người.

Hôm nay (20/1), TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thanh Ngân (SN 1999, trú tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi đâm chết bạn nhậu.

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Bị cáo Lê Thanh Ngân - Ảnh: Công Lý

Theo cáo trạng, tối 5/11/2019, sau khi uống hết khoảng 2 lít rượu, Ngân và Đặng Văn Thông (SN 1997, trú tại địa phương) cùng nhóm bạn đến quán Karaoke Kim Hậu, thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn tiếp tục nhậu.

Khi thanh toán tiền, hai đối tượng xảy ra mâu thuẫn vì Thông cho rằng Ngân hùn tiền nhậu ít, không đều so với mọi người. Đến khuya cùng ngày, cả nhóm tiếp tục nhậu tại nhà Ngân. Sau khi uống được 2 ly bia, Ngân và Thông thách thức đánh nhau.

Ngân chạy vào bếp lấy một con dao. Khi thấy Thông xông tới định đánh, Ngân dùng dao đâm liên tiếp 4 nhát vào người Thông. Hậu quả, Thông tử vong tại chỗ. 

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Ngân  17 năm tù giam về tội giết người

Năm 2019, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ đâm chết bạn nhậu gây xôn xao dư luận. Theo điều tra, tối 19/9, Phan Thanh Hải (35 tuổi) cùng 5 người khác uống bia tại lán công trường xây dựng ở đường Trần Bình, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm.

Khi còn một lon bia cuối, Hải đổ rượu vào và bảo anh Bùi Văn Chung mời mọi người uống. Phát hiện bia bị trộn lẫn với tượu, anh Chung xảy ra to tiếng với Hải.

Anh Chung vào nhà bếp lấy dao xông vào chém Hải nhưng bất thành. Hải cướp được dao và đâm anh Chung tử vong.

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