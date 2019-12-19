Đắk Lắk: Thiếu nữ 17 tuổi bị bạn nhậu của cha hiếp dâm

Xã hội 19/12/2019 17:45

Lợi dụng lúc người cha đang ngủ say, "yêu râu xanh" lẻn vào phòng ngủ của thiếu nữ 17 tuổi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Mới đây, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Trực (SN 1992, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

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Nguyễn Văn Trực tại cơ quan công an - Ảnh: VTC

Theo kết quả điều tra, Trực có mối quan hệ thân thiết với một gia đình ở cùng xã. Trong những lần được nhà này mời tới nhà ăn nhậu, Trực nảy sinh ý định hiếp dâm con gái 17 tuổi của chủ nhà. 

Tối 2/8, Trực đột nhập vào phòng ngủ của thiếu nữ rồi dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Do cha của nạn nhân đang ngủ say nên không hay biết.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã trình báo công an. Căn cứ vào kết quả giám định từ Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an tại Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực.

Tháng 7/2019, tại xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cũng xảy ra sự việc tương tự. Nam thanh niên 26 tuổi nổi thú tính hiếp dâm con gái chủ nhà sau cuộc nhậu.

Cụ thể, vào trưa 13/7, Trần Văn Triệu (SN 1993, cư trú tại bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đến nhà bé X. (11 tuổi, trú tại xã Mường Nhé) để nhậu.

Sau cuộc nhậu, tất cả mọi người đều đi ngủ, bố và mẹ kế của cháu X. ngủ ở một phòng, bé X. và em gái ngủ ở một phòng, còn Trần Văn Triệu ngủ ở ghế ngoài phòng khách.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Triệu tỉnh dậy đi vệ sinh. Khi đi qua phòng hai bé gái thấy cửa không đóng, Triệu mò vào phòng giở trò đồi bại với cháu X. Thấy chị gái bị Triệu khống chế, la hét, em gái nạn nhân chạy ra khỏi phòng hô hoán. Gia đình lập tức tố cáo Triệu lên công an.

Theo chính quyền địa phương, bé X. có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, bé gái ở với mẹ ruột ở xã Mường Nhé. Nhân dịp nghỉ hè, bé sang ở với bố và mẹ kế. Đến chiều 13/7 thì xảy ra vụ việc. 

Trần Văn Triệu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Triệu chưa lập gia đình và chưa có tiền án tiền sự. Hắn rời quê đi làm thợ xây ở Mường Nhé và quen thân với bố cháu X.

Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

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