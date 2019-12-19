Thái Bình: Nam thanh niên hiếp dâm cụ bà gần 80 tuổi rồi cướp 400 ngàn đồng

Xã hội 19/12/2019 14:47

Rạng sáng 16/12, gã thanh niên 31 tuổi đột nhập vào nhà hiếp dâm cụ bà gần 80 tuổi rồi cướp đi 400.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đang tạm giữ hình sự Lê Công Nam (31 tuổi, trú xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ) để điều tra hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản. Nạn nhân là bà N. (76 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16/12, Nam lẻn vào nhà bà N. thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thỏa mãn thú tính, Nam còn cướp đi của bà lão 400.000 đồng.

Một ngày sau, Nam trở về nhà thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Chính quyền địa phương cho biết Nam chưa từng có tiền án, tiền sự. Bà N. hàng ngày sống một mình, các con đã đi làm ăn và lập gia đình ở xa.

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Nam thanh niên hiếp dâm cụ bà 76 tuổi rồi cướp 400.000 đồng - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, ở thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cũng xảy ra vụ việc nam thanh niên hiếp dâm cụ bà khiến dư luận xã hội phẫn nộ.

Khuya 26/7, bà H. (SN 1951, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng) chuẩn bị đi ngủ thì có 2 khách đến nói muốn xoa bóp, bấm huyệt. Bà H. lên tầng 2 lấy dụng cụ làm việc thì bị bọn chúng bịt miệng, lục túi lấy đi khoảng 1 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, 2 tên này còn thay nhau hiếp dâm cụ bà.

Gây án xong, 2 đối tượng bỏ mặc nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Người nhà nạn nhân sau khi biết tin đã đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu. Tại địa phương, bà H. là người khiếm thị, sống độc thân, mới thuê một căn nhà 3 tầng ở khu Dây Thép mở dịch vụ "Tẩm quất người mù", chuyên bấm huyệt, xoa bóp, giác hơi theo y học cổ truyền.

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