Người đàn ông 57 tuổi bị tố có hành vi hiếp dâm cụ bà U90 sau khi đến nhà nạn nhân hái lá cây cho dê ăn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra nghi án người đàn ông hiếp dâm cụ bà 86 tuổi. Nghi can là N.V.A (57 tuổi, ngụ huyện Châu Đức). Nạn nhân là bà C. (86 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Đức).

Theo thông tin từ Trí thức trẻ, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông A. khẳng định việc quan hệ giữa 2 người là hoàn toàn tự nguyện nhưng người nhà nạn nhân lại tố ông này hiếp dâm.

Cụ thể, theo lời khai của ông A., cách đây hơn 1 tháng ông có đến nhà bà C. để hái lá cây cho dê ăn. Xong việc, ông A. vào nhà bà C., cả hai quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, ông A. có đưa cho bà C. 20 nghìn đồng rồi ra về. Người thân phát hiện cụ bà bị tổn thương vùng kín nặng nên đưa đi bệnh viện kiểm tra. Khi gia đình gặng hỏi, bà C. mới kể lại vụ việc. Cho rằng bà C. bị hiếp dâm, người thân đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an tố cáo ông A.

Vào khoảng 21 giờ tối 16/6, trên đường đi tập thể dục về bà T.T.T (64 tuổi) bị 2 đối tượng Nguyễn Văn Chỉ (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1999, cùng trú xã Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) chặn đường. Tại đây, 2 đối tượng đã giở trò đồi bại với cụ bà. Sau khi thỏa mãn, cả hai bỏ đi mặc kệ nạn nhân tại hiện trường.

Đáng chú ý, hiện trường gây án chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 50m. Khu vực này là ruộng ven đường nên ít người qua lại.

