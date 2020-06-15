Trong lúc trời giông lớn, bức tường nhà tắm bất ngờ đổ sập khiến bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương nặng.

Mới đây, UBND xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường nhà khiến bé trai 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương.

Theo thông tin trên Lao động, vào khoảng 17 giờ ngày 14/6, chị Trần Thị Cúc (31 tuổi, trú tại thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng) đi gặt lúa về thì vào nhà tắm để tắm rửa. Vào thời điểm đó, ngoài trời bỗng nổi gió lốc mạnh, kèm theo mưa lớn.

Bị bức tường đổ trúng, bé trai 3 tuổi tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, đứa con trai 3 tuổi của chị Cúc cũng chạy theo vào nhà tắm. Khi hai mẹ con chị Cúc đi đến khu vực bếp thì bức tường bất ngờ đổ sập. Vụ tai nạn khiến cả hai mẹ con bị gạch đè lên người. Sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành để cấp cứu.

Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên bé trai đã tử vong, người mẹ bị dập nát 3 ngón tay và thương tích nặng.

Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. Được biết, bức tường nhà đổ sập cao gần 4m, được xây phía sau ngôi nhà cấp 4 để làm phòng bếp và nấu ăn của gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện xã Thành Hưng đã đến nhà nạn nhân thăm hỏi, khắc phục hậu quả và lo hậu sự cho bé trai.

Khởi tố vụ sập tường khiến 10 người tử vong ở tỉnh Đồng Nai Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Các công nhân đều là lao động phổ thông và không có hợp đồng lao động.

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