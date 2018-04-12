Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!'

Xã hội 12/04/2018 17:16

Bị xe tải đâm trọng thương trên đường về quê, đôi vợ chồng nghèo người Chăm chỉ biết than thân trách phận, gạt nước mắt nghĩ về 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Làm sao để nuôi chúng khi nghèo đói, bất hạnh liên tục bủa vây?

Khoảnh khoắc đối mặt với tử thần

Khoảng 2 giờ sáng ngày 7/4/2018, vợ chồng bà Ninh Thị Ngà (47 tuổi) và ông Não Xuân Cước (48 tuổi) đang đi bộ bên lề đường về nhà, đến địa phận thuộc thôn Quán Thẻ 2, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) thì bất ngờ bị xe tải từ phía sau đâm phải. Ông Cước bị té ngã bất tỉnh, bà Ngà bị móc lên thành xe rồi văng xuống đường cách chồng 3 mét.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, bà Ngà cho biết: “Vợ chồng tôi đi làm mướn ở Đồng Nai. Nhà có việc nên đón xe khách về. Lần này xe trả khách ở xa nhà quá nên phải đi bộ vào làng. Trời mờ sáng nên hai vợ chồng ráng đi sát vô lề, sợ xe lớn tông. Đang nói chuyện thì bất ngờ bị xe tải lao tới. Đầu óc tôi trống rỗng không còn nghĩ được gì”.

Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!' - Ảnh 1
Bà Ngà không dám tin cả hai vợ chồng đều bị nạn - Ảnh: NVCC

Sau khi rơi xuống đất, bà Ngà nhìn thấy chồng bất tỉnh thì cố la lớn. Lúc này, người tài xế biết mình gây tai nạn liền cố ý tắt đèn pha nhằm che biển số rồi bỏ đi.

Nén cơn đau, bà Ngà dùng hết sức lực gắng gượng vừa lết về phía chồng vừa kêu cứu. Lúc này bà mới phát hiện chân trái chồng đã bị cán nát, máu chảy đầm đìa. Bà cởi vội áo khoác băng vết thương, cầm máu cho chồng.

Trời tờ mờ sáng, trên đường không một bóng người. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe bán tải chạy ngang nhưng không một ai dừng lại. Mãi đến khi đội dân phòng thuộc huyện đội Thuận Nam đi ngang, vợ chồng bà mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

"Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây…"

Để giữ lại mạng sống cho ông Cước, các bác sĩ đã tiến hành cưa phần chân trái bị nát. Bà Ngà bị đa chấn thương (nứt xương vai, nứt xương chân, nứt xương lưng) vẫn đang nằm chờ phẫu thuật.

Anh Não Thiên Trịnh (27 tuổi), con trai đầu của vợ chồng bà Ngà chia sẻ: "Từ bữa cha mẹ bị nạn tới nay ngày nào anh em tôi cũng tới lui bệnh viện. Em còn nhỏ không bế cha đi tiểu tiện được nên tôi phải thường xuyên ở cạnh".

Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!' - Ảnh 2
Ông Cước đã bị cưa một bên chân trái - Ảnh: NVCC

Hoàn cảnh gia đình bà Ngà thuộc diện khó khăn trong xã. Không nhà cửa, vợ chồng bà cùng 5 đứa con sống nhờ nhà mẹ đẻ tại thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) làm thuê kiếm sống qua ngày.

Hai năm qua, cuộc sống ngày càng túng thiếu khi con trai đầu và con gái thứ ba học Cao đẳng. Vợ chồng bà vào Đồng Nai sinh sống cùng con trai sau khi con tốt nghiệp.

Nhà tôi khổ lắm! Con trai lớn nhà tôi làm bên điện, chồng đi bốc vác, tôi cũng đi làm thuê. Số tiền mỗi tháng kiếm được chỉ mấy triệu đồng nhưng phải gửi nuôi con gái thứ ba đang học Cao đẳng rồi gửi về nuôi mẹ già và bé tư, bé út ở quê. Vợ chồng tôi bạ gì ăn nấy cho qua ngày. Giờ bị nạn không biết sẽ sống thế nào. Vợ chồng cùng nằm khoa Chấn thương chỉnh hình nhưng bác sĩ không cho ở cùng phòng vì nhìn thấy nhau là vợ chồng tôi chỉ biết khóc...” – bà Ngà trải lòng.

Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!' - Ảnh 3
Gia đình bà Ngà thuộc hộ cận nghèo của xã - Ảnh: NVCC
Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!' - Ảnh 4
Vợ chồng bà Ngà phải gửi hai con gái còn nhỏ cho bà ngoại rồi đi tha phương cầu thực - Ảnh: NVCC

Người bà ở quê vẫn quanh năm suốt tháng đi mót lúa, mót cái ăn phụ vợ chồng con gái nuôi cháu. Cô con gái thứ tư tên Não Nữ Kim Xuyến đang học lớp 10 đã nghỉ học cách đây 2 tháng vì nhà không còn khả năng cho em đến trường.

Thảm cảnh đôi vợ chồng nghèo 5 con bị xe tải đâm trên đường về nhà: 'Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây!' - Ảnh 5
Xuyến (ảnh phải) và em gái ở nhà với bà ngoại khi cha mẹ đi làm xa - Ảnh: NVCC

Tương lai của cả gia đình nghèo bỗng chốc mịt mờ khi hai lao động chính bị tai nạn. Khoảnh khắc đối mặt với tử thần, vợ chồng bà Ngà chỉ nghĩ đến những đứa con thơ.

Tâm trí bà Ngà mãi vẫn luôn ám ảnh câu nói của chồng trong ngày gặp đại nạn: “Chân tôi đứt rồi! Ai nuôi con tôi đây! Trời ơi…”.

Bà nghe thấy, người tài xế xe tải kia nghe thấy nhưng đã lạnh lùng bỏ đi. Một mình vợ chồng bà chống chọi với nỗi đau để giành giật sự sống, để gắng gượng tìm cách lo cho mẹ già và những đứa con...

Mọi đóng góp ủng hộ đôi vợ chồng nghèo người Chăm quý độc giả xin gửi về:

Anh Não Thiên Trịnh (con trai đầu vợ chồng bà Ngà)

Địa chỉ: Ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0168 409 9035

Số tài khoản: 0481 000 82 53 37 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai

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