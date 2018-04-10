Chiếc ô tô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP. Kon Tum) điều khiển - Ảnh: Zing

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9/4, tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (xã Nam Binh, huyện Đắk Song, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng.

Khi đi qua khu vực Km 1859, xe máy trên va chạm với xe cứu thương do ông Tăng Chiến Thắng (51 tuổi, ngụ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chở người đi TP.HCM cấp cứu theo hướng ngược lại.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe máy do Trần Văn Thuận (34 tuổi, ngụ xã Nam Bình) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi huyện Đắk Mil.

Trên xe cứu thương lúc này chở 5 người gồm: Ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi, bệnh nhân đang chuyển viện); bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi, con gái ông Ty); ông Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, con trai ông Ty); ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, em trai ông Ty) cùng ngụ Đắk Lắk và anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk).



Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông - Ảnh: Zing

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe cứu thương bị mất lái, lao sang bên trái đường và tông vào ô tô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP. Kon Tum) đang chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn liên hoàn làm ông Nguyễn Văn Ty (bệnh nhân trên xe cứu thương), anh Lê Văn Nguyên (nhân viên y tế trên xe cứu thương) và anh Trần Văn Thuận (tài xế xe máy) tử vong.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm ông Nguyễn Văn Lợi (em trai ông Ty) bị gãy xương chậu, bể bàng quang; bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (em gái ông Ty) gãy xương đòn, gãy xương đùi và vỡ xương chậu; anh Nguyễn Văn Vũ (con trai ông Ty) gãy xương sườn, vỡ lá lách. Cả 3 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ - Ảnh: Zing

Nhận được tin báo, CSGT tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Song đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông ổn định trật tự. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.