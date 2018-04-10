Kinh hoàng xe cấp cứu gặp tai nạn liên hoàn, bệnh nhân và hai người tử vong thương tâm

Tin nóng 10/04/2018 11:19

Vụ tai nạn khiến bệnh nhân, điều dưỡng viên trên xe cấp cứu cùng tài xế xe máy tử vong thương tâm. Ngoài ra, người thân của bệnh nhân cũng bị thương nặng, tình hình nguy kịch.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9/4, tại Km 1859 đường Hồ Chí Minh (xã Nam Binh, huyện Đắk Song, Đắk Nông) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng.

Kinh hoàng xe cấp cứu gặp tai nạn liên hoàn, bệnh nhân và hai người tử vong thương tâm - Ảnh 1

Chiếc ô tô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP. Kon Tum) điều khiển - Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, xe máy do Trần Văn Thuận (34 tuổi, ngụ xã Nam Bình) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi huyện Đắk Mil.

Khi đi qua khu vực Km 1859, xe máy trên va chạm với xe cứu thương do ông Tăng Chiến Thắng (51 tuổi, ngụ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, đang chở người đi TP.HCM cấp cứu theo hướng ngược lại.

Trên xe cứu thương lúc này chở 5 người gồm: Ông Nguyễn Văn Ty (61 tuổi, bệnh nhân đang chuyển viện); bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (38 tuổi, con gái ông Ty); ông Nguyễn Văn Vũ (33 tuổi, con trai ông Ty); ông Nguyễn Văn Lợi (55 tuổi, em trai ông Ty) cùng ngụ Đắk Lắk và anh Lê Văn Nguyên (28 tuổi, nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk).

Kinh hoàng xe cấp cứu gặp tai nạn liên hoàn, bệnh nhân và hai người tử vong thương tâm - Ảnh 2

Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đắk Nông - Ảnh: Zing

Sau khi xảy ra va chạm với xe máy, xe cứu thương bị mất lái, lao sang bên trái đường và tông vào ô tô khách do ông Lê Đức Hải (42 tuổi, quê TP. Kon Tum) đang chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn liên hoàn làm ông Nguyễn Văn Ty (bệnh nhân trên xe cứu thương), anh Lê Văn Nguyên (nhân viên y tế trên xe cứu thương) và anh Trần Văn Thuận (tài xế xe máy) tử vong.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm ông Nguyễn Văn Lợi (em trai ông Ty) bị gãy xương chậu, bể bàng quang; bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm (em gái ông Ty) gãy xương đòn, gãy xương đùi và vỡ xương chậu; anh Nguyễn Văn Vũ (con trai ông Ty) gãy xương sườn, vỡ lá lách. Cả 3 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Kinh hoàng xe cấp cứu gặp tai nạn liên hoàn, bệnh nhân và hai người tử vong thương tâm - Ảnh 3

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ - Ảnh: Zing

Nhận được tin báo, CSGT tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện Đắk Song đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông ổn định trật tự. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ xe "điên" gây tai nạn thương tâm ở Hà Nội: Mẹ gãy chân nằm viện không hay biết con gái 7 tuổi đã mất

Vụ xe "điên" gây tai nạn thương tâm ở Hà Nội: Mẹ gãy chân nằm viện không hay biết con gái 7 tuổi đã mất

Trên đường đi đón con về, chị Quyên dừng lại mua cháo cho con thì bị chiếc xe ô tô tông trúng. Cú tông mạnh khiến con gái chị tử vong, chị Quyên bị gãy chân nằm viện và hiện vẫn chưa hề hay biết là con mình đã mất.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn liên hoàn tai nạn giao thông tai nạn thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 14 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 20 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 52 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào