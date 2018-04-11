Vụ lật sà lan vào 19 giờ hôm qua (10/4) xảy ra tại Kiên Giang khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm. Trong đó, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 7 tháng tuổi.

Sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ lật sà lan trong đêm ở kênh Rạch Giá – Long Xuyên khiến 3 mẹ con tử vong.

Các nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1987, quê ở An Giang), bé Lê Nguyễn Đức Dương (sinh năm 2013) và bé Nguyễn Đức Duy (7 tháng tuổi).

3 mẹ con chị Huệ chết thương tâm khi đang ở trong cabin của sà lan - Ảnh: Internet

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/4, trong lúc anh Lê Thanh Điền (sinh năm 1989) điều khiển sà lan chở gạch mang biển số AG 19237 di chuyển đến đoạn kênh Rạch Giá – Long Xuyên thuộc thủy phận tổ 5, ấp Tân Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp thì bị nước hút lật ngang khi vượt lên một chiếc sà lan chạy cùng chiều.

Lúc này, trên sà lan có tổng cộng 6 người, 3 người ngồi ngoài cabin bị rơi xuống nước nhưng bơi được lên bờ nên sống sót. Riêng 3 mẹ con chị Huệ bị mắc kẹt trong cabin nên tử vong.

Nhận được thông tin vụ việc, các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và xử lý vụ việc.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm thi thể các nạn nhân khi nhận được tin từ người dân - Ảnh: Internet

Sau gần 1 giờ tìm kiếm, đến khoảng 20 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể của 3 nạn nhân lên bờ.

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