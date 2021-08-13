Thái Nguyên: Phát hiện điểm tập kết hơn 1 tấn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối chuẩn bị tuồn ra thị trường

Lực lượng chức năng Thái Nguyên vừa phát hiện 1 tấn thịt lợn đã bốc mùi hôi thối nghi là sản phẩm thịt lợn mắc bệnh đang được lưu trữ tại 1 cơ sở tập kết tại xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo Zingnews đưa tin, ngày 12/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Cục QLTT Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại huyện Phú Bình sau khi nhận được tin báo từ người dân.

Kết quả, tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 2 con lợn thịt (khoảng 60 kg/con) đã chết, trên thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, nổi ban, có dấu hiệu mắc bệnh. Không chỉ vậy, hộ kinh doanh còn đang tập kết 1 tấn thịt lợn đã biến đổi màu sắc đen xám, bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng nghi ngờ là sản phẩm thịt lợn mắc bệnh, đang được lưu giữ, bảo quản trong 7 tủ đông.

Sản phẩm động vật là thịt lợn biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối - Ảnh: Công thương

Chủ cơ sở kinh doanh cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số sản phẩm thịt trên. Ông khai nhận làm nghề thịt lợn nên mua gom thịt trên địa bàn với mục đích bán kiếm lời nên không nhớ chính xác đã mua của những ai.

Con lợn chết bị phát hiện trên thân có nhiều vết bầm tím, nổi ban, có dấu hiệu mắc bệnh - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin của báo Công thương, lập tức, đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh phải tự tiêu hủy 2 con lợn chết theo quy định của pháp luật trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Còn đối với 1 tấn thịt lợn đã bị biến đổi mầu sắc bốc mùi hôi thối, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 09 mẫu để gửi đi xét nghiệm.

Đồng thời, tiến hành niêm phong 07 tủ đông chứa thịt lợn, giao cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn K. có trách nhiệm tự bảo quản, trông coi, không được bán, tẩu tán ra ngoài thị trường dưới sự giám sát của UBND xã Điềm Thụy, huyện Phú Bình. Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu, đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

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