Thái Bình: Chồng tẩm xăng đốt vợ vì cằn nhằn chuyện nhậu nhẹt

Bị cằn nhằn chuyện uống rượu, chồng tẩm xăng đốt vợ rồi ra công an đầu thú. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Mới đây, tại xã Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt vợ vì mâu thuẫn gia đình gây rúng động dư luận địa phương.

Theo thông tin đăng trên Tuổi Trẻ, khoảng 20 giờ ngày 23/8, Đoàn Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên) đi uống rượu về nhà thì xảy ra cãi vã với vợ là chị Hương (36 tuổi). Nguyên nhân là do chị Hương cằn nhằn chuyện Huy hay rượu chè nhậu nhẹt.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ chồng tẩm xăng đốt vợ nguy kịch - Ảnh: Thanh Niên

Tức giận, Huy nhốt vợ trong nhà rồi đổ xăng lên người vợ châm lửa đốt. Chị Hương bỏ chạy ra ngoài kêu cứu trong tình trạng cả người bốc cháy như ngọn đuốc sống. Người dân lao tới dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo chính quyền địa phương.

Do bị bỏng quá nặng, chị Hương đã được chuyển lên Hà Nội tiếp tục điều trị. Thông tin trên Thanh Niên cho biết nạn nhân bị bỏng 90% cơ thể, tiên lượng nặng.

Sau đó, Huy chủ động ra công an đầu thú, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng bị bỏng nhẹ.

Được biết, Đoàn Ngọc Huy làm nghề hàn xì, vợ chồng lấy nhau đã lâu và có 3 người con. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

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