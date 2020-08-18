Sau khi tưới xăng thiêu sống vợ hờ, Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11/8 vừa qua, nghi phạm bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Vũng Tàu.

Hôm nay (18/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi tưới xăng thiêu sống người tình.

Theo điều tra, Hoàng và chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, ngụ tại Phú Quý) chung sống như vợ chồng. Cả hai làm công nhân tại một công ty đúc trụ thanh long ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

Mâu thuẫn tình cảm, Hoàng tưới xăng thiêu sống người tình - Ảnh: Zing

Khoảng 11 giờ ngày 27/3, do mâu thuẫn tình cảm, Hoàng tưới xăng lên người chị Trang rồi châm lửa đốt. Hậu quả, nạn nhân bị bỏng nặng ở mặt, cổ và thân.

Phát hiện sự việc, những công nhân làm việc gần đó đến ứng cứu nhưng bị Hoàng đe dọa. Sau đó, chị Trang vùng chạy ra ngoài dập lửa, gọi điện gia đình đến cứu. Hoàng bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.

Công an tỉnh Bình Thuận đã phát thông báo đến các tỉnh thành để truy tìm Hoàng. Tối 11/8 vừa qua, công an phát hiện Hoàng đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ mẹ tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con ở Hà Tĩnh: Người mẹ đã qua đời Mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ ở Hà Tĩnh tẩm xăng tự thiêu mình và 3 con. Sau 2 tuần điều trị, người mẹ cũng đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-tinh-cam-ga-dan-ong-tuoi-xang-thieu-song-vo-ho-376695.html