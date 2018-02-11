Tết của người Sài Gòn: Thèm cảm giác được chen chúc trên xe về quê một lần

Với những người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Tết chỉ đơn giản là đi thăm ông bà, hay du lịch đâu đó. Đối với các bạn trẻ ở đây, cảm giác cùng nhau chen chúc trên xe để về quê là một điều gì đó vô cùng mới mẻ.

Với những người con xa quê thì Tết là dịp sum họp gia đình sau nhiều ngày xa cách. Thế nhưng, với những bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Tết cũng chẳng khác ngày cuối tuần là mấy. Nhiều người muốn thử cảm giác được một lần chen chúc trên xe về quê đón Tết cùng gia đình. Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên từ nhỏ, M.P.B.N. chỉ quanh quẩn ăn Tết ở Sài Gòn. Vào những ngày đầu năm, N. cùng mọi người trong gia đình đi chúc Tết ông bà. Sau đó, N. sẽ hẹn bạn bè đi xem phim Tết và tham quan đường hoa.

Sài Gòn vào những ngày Tết vô cùng vắng vẻ, im ắng - Ảnh: Internet Nói về cảm nhận ngày Tết ở Sài Gòn, bạn T.L. hài hước chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình: “Mình ở đây cũng được 24 cái xuân xanh rồi. Tết thường chỉ ở nhà tiếp khách, nghỉ ngơi chẳng ra đường nhiều. Sài Gòn dịp Tết khác hẳn thường ngày. Sài Gòn ngày thường rất nhộn nhịp, cuộc sống trôi qua rất nhanh, người qua lại đông đúc. Tết bạn bè mình cũng về quê hết nên cũng có chút cô đơn. Dù vậy, mỗi thời điểm Sài Gòn có cái hay riêng của nó nên lúc nào trong lòng mình Sài Gòn lúc nào cũng đẹp”. Trong những ngày Tết, ngoài tụ tập gia đình, người Sài Gòn thường đi du lịch - Ảnh: Bảo Ngọc Điều khiến nhiều bạn trẻ Sài thành phải ganh tỵ với các bạn ở vùng quê xa là cảm giác được đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách. L.T.T. nói: “Mình rất ganh tỵ với những bạn ở xa vì mỗi khi Tết đến lại có cảm giác nôn nao về thăm gia đình. Cảm giác được mua cho ba mẹ, các em cái áo, cái quần mới chắc là thích lắm. Tiếc là mình chưa được trải qua cảm giác đó bao giờ”.

Đường hoa Nguyễn Huệ là nơi người Sài Gòn thường lui tới trong dịp Tết - Ảnh: Internet B.N. cũng muốn một lần được trải nghiệm cảm giác về quê đón Tết với người thân: “Các bạn ở nhiều nơi xa đến Sài Gòn làm việc vào những ngày gần Tết phải lo toan rất nhiều thứ như: Vé xe về quê, tiền mua quà cho người thân…. Những điều này tuy mệt nhưng cũng là niềm vui của các bạn ấy và cũng là những việc mà người Sài Gòn như mình khó có thể hiểu hết được”. Với T.T., không khí Tết ở Sài Gòn khá buồn. “Tết đến, ai cũng về quê, những khu trung tâm trong thành phố khá vắng vẻ và yên tĩnh. Khi đi ra đường chỉ có le que vài người, vài chiếc xe”.

TP.HCM đổi địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán TP.HCM sẽ thêm một điểm bắn pháo hoa tại Nhà Bè, trong khi đó một số địa điểm thay đổi so với dự kiến.

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