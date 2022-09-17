Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ sập bức tường đang thi công của kho xưởng nhà máy chế biến thủy hải sản Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam (Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) vào chiều 15/9 khiến 5 người chết, 6 người bị thương. Trong số nạn nhân, huyện Tuy Phước đã có 3 người chết, 4 người bị thương. Những nạn nhân còn lại ở thị xã An Nhơn.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết quyết định này căn cứ vào việc nhà thầu cho thi công bức tường không ổn định về mặt kỹ thuật nên đã sập khi gió lốc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đến ngày 16/9, Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự, điều tra sai phạm trong vụ sập tường công trường nhà máy chế biến thủy sản ở KCN Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn.

Hiện trường công trình bị sập làm 5 người tử vong - Ảnh: VNExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này, nhiều xóm thợ xây ở huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) chìm trong tang thương. Trong đó, những nạn nhân thương vong ở Tuy Phước có hai cặp là vợ chồng. Anh Nguyễn Thanh Quan (41 tuổi, ở xã Phước Sơn) bị thương, còn vợ anh là chị Nguyễn Thị Thanh Ái (37 tuổi) không qua khỏi. Còn chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi, ở xã Phước Lộc) thì bị thương nặng, chồng chị là anh Phạm Đức Tài (39 tuổi) tử vong.

Nhà anh Quan, chị Ái ở trong con hẻm nhỏ của thôn Lộc Trung (xã Phước Sơn) hôm nay rất đông người đến thăm viếng, chia sẻ. Anh Quan chồng chị trong bộ đồ tang khoác bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân, dù bị thương tích ở mặt và nhiều nơi trên cơ thể, vẫn cố chắp tay quỳ lạy cảm tạ từng người đến viếng vợ mình.

Anh Quan bị thương nhưng xin xuất viện sớm để về lo hậu sự cho vợ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Anh Quan kể hơn 16h chiều 15/9, khi anh ở trên giàn giáo tô vữa cho phía bên ngoài bức tường nhà xưởng của công ty thì tai nạn ập đến. Nhờ rơi xuống bên dưới mâm che của giàn giáo, lại có máy trộn bêtông bên dưới che đỡ, anh Quan bị kẹt, ngất xỉu nhưng bị thương không quá nặng. Không may như chồng, chị Ái bị bức tường đổ ập lên người, chết khi đưa đi cấp cứu.

"Tối qua ở bệnh viện, tôi nói đứa em cho liên lạc với vợ, nhưng nó nói chị đang cấp cứu. Tôi cứ tưởng là vợ cũng bị thương, có thể là nặng hơn mình, nhưng chắc không sao. Không ngờ, 5h sáng nay, tôi được báo tin là Ái đã mất rồi. Dù còn đau đớn khắp mình mẩy nhưng tôi xin ra viện sớm để về lo hậu sự cho vợ" - anh Quan khóc nghẹn.

Anh Quan là thợ hồ lâu năm, còn chị Ái vốn là công nhân nhà máy gỗ. Hai vợ chồng anh có 2 con gái, đứa lớn 16 tuổi, còn đứa nhỏ mới 5 tuổi. 2 tháng nay, do nguyên liệu ít, rỗi công nên chị nằn nì xin theo chồng đi phụ hồ để kiếm thêm tiền chăm gia đình. Mỗi sáng, hai vợ chồng đèo nhau trên xe máy vượt hơn 20km lên Khu công nghiệp Nhơn Hòa làm, chiều tối mới trở về nhà. Từ nay, anh còn lại một mình làm lụng, chăm con.

Người cha khóc nghẹn khi con trai mất, con dâu trọng thương - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cũng trong chiều cùng ngày, thi thể anh Phạm Đức Tài được quàn tại nhà riêng ở xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước), nhưng vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoan bị gãy tay trái, chấn thương đầu, mặt mày sây sát vẫn nằm ở bệnh viện. Ở nhà, hai đứa con (con trai lớn học lớp 11, bé gái học lớp 7) không biết làm gì khi bà con và hàng xóm thực hiện tẩm liệm cho cha.

Ông Phạm Văn Trọng (63 tuổi, cha anh Tài) mắt đỏ hoe, mếu máo: "Tối qua thấy Tài còn trong danh sách bị thương, cả nhà tôi cầu Trời khấn Phật cho con qua khỏi. Nhưng đến nửa đêm thì Tài mất. Chồng chết, vợ trọng thương, con thơ côi cút, thật đau lòng quá".

Chị Linh mất chồng, đồng thời cũng mất em ruột - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đau đớn không kém là chị Hồ Thị Ngọc Linh, vợ thợ hồ Ngô Thanh Trực (37 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). Chị Linh mất chồng, nhưng đồng thời cũng mất em ruột là Hồ Ngọc Luân (24 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) trong vụ tai nạn lao động này. Ai hỏi gì chị hầu như cũng không trả lời, chỉ thờ thẫn bên chiếc quan tài của chồng, vẻ mặt đau đớn khi bạn bè đến viếng thăm, chia sẻ.

Còn ông Ngô Văn Thành, 71 tuổi, cha của Trực, cũng liên tục bật khóc mỗi khi có người an ủi, sẻ chia. "Đau quá, Út ơi!", ông lẩm bẩm như vậy khi cậu con út bất ngờ qua đời trong vụ sập tường.