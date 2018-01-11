Tâm thư vợ gửi ‘nhân tình giẻ rách’ của chồng: ‘Nếu không là em thì cũng là con khác, còn vợ thì chỉ có một’

Bức tâm thư của người vợ đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc của nhiều chị em trên mạng xã hội.

Em có biết sự khác nhau giữa vợ và phò không? Đó là vợ thì được bố mẹ người đàn ông đó tới tận nhà xin phép rước về bên chồng với sính lễ đầy đủ, xa hoa. Hôn lễ được tổ chức trong một nơi sang trọng với sự chứng kiến của tất cả họ hàng và được bố mẹ yêu thương gọi là con dâu của mẹ.

Em à! Với tư cách của một người vợ như chị thì chị cũng chả cần phải bắt lời với em để bẩn người chị ra đâu. Nhưng vì em quá hỗn láo nên chị buộc phải viết bức thư này.

Thay vì đánh ghen, người vợ viết một bức tâm thư để vạch mặt bồ nhí - Ảnh: Internet

Còn phò thì luôn luôn chỉ dám lén lút, dấm dúi để dan díu với nhau thôi. Nếu em lầm tưởng như vậy là hạnh phúc nhỏ bé thì não em có vấn đề rồi đấy, tỉnh lại đi cưng.

Chị không biết người đàn ông đó nói gì với em để em nghĩ rằng anh ta yêu em hơn chị. Nhưng em à, em phải nhận ra một sự thật là ‘nếu không phải em thì cũng là con khác’ nhưng vợ thì chỉ có một và chị chính là vợ.

“Cái ngày em cố ý cho chị biết mối quan hệ của em và chồng chị, chắc em đang kiêu hãnh nghĩ rằng chị sẽ nổi khùng lên và chiến tranh bùng nổ. Rồi em sẽ đứng ngoài hả hê nhìn chị với anh ta bỏ nhau phải không? Haha, em còn non và xanh lắm.

Chắc em phải buồn và nhục nhã lắm khi sự thật xảy ra em nhỉ. Trước mặt em và chị, chồng chị tát em và chửi em. Và rồi chắc em không quên câu nói của chồng chị với em rằng ‘con chó này, mày không được nói với vợ tao bằng cái giọng ấy’.

Và chắc em cũng tủi hổ lắm nếu em biết rằng ba năm yêu nhau tới tận bây giờ, chồng chị chưa một lần gọi chị là mày chứ đừng nói là dùng những ngôn từ ấy đâu em ạ.

Em nên giữ cho mình một chút lòng tự trọng em ạ. Việc ngủ với chồng người khác không phải một việc đáng tự hào để em phải vênh cái mặt lên như vậy đâu. Bố mẹ em mà biết đứa con gái mà mình mất công nuôi dạy làm những việc đáng xấu hổ như vậy thì cũng chỉ có nước bán nhà, chuyển hộ khẩu đi thôi. Nếu không tin, em thử hỏi bố mẹ em mà xem. Còn là con người thì nên biết thương bố mẹ em ạ.

Bây giờ em lại gợi ý để chị nghĩ rằng em lại tiếp tục với chồng chị. Em nên thôi cái việc đáng xấu hổ ấy đi em ạ. Với đàn ông thì tình dục là chuyện sinh lý, chị là con người hiện đại, chị vẫn thường nhắc nhở chồng nên đi ra ngoài để tránh trường hợp lãnh cảm”.

Cuối thư, cô vợ trẻ thẳng thắn nói rằng sẽ không tha thứ cho người chồng nếu dám lừa dối lần thứ hai. Bởi vì lần đầu có thể do cám dỗ nhưng nếu cùng một lỗi mà tái phạm hai lần thì đó là bản chất.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bức tâm thư của người vợ thu hút hàng trăm nghìn lượt like, share và bình luận.

Hầu hết mọi người đều khen ngợi cách hành xử văn minh của cô vợ vì bức tâm thư đã nói thay nỗi lòng của nhiều bà vợ có chồng ngoại tình. Thế nhưng, một số cư dân mạng lại cho rằng người vợ này “chỉ được cái nói suông” bởi cho chồng ra ngoài “xả” mà nay lại viết thư chửi cô bồ nhí kia. Nếu không phải người vợ "vẽ đường cho hươu chạy" thì người chồng chắc sẽ không ra ngoài ngoại tình.

Bài viết thu hút hàng trăm nghìn lượt like và bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Chị này nói vậy thôi chứ trong lòng chắc cũng tan nát”, N.A thương xót. Trong khi đó, T.H lại tỏ ra thán phục sự thông minh của người vợ này: “Chửi hay, chửi có văn bản. Chắc bạn này đi học cũng giỏi văn lắm đây. Đúng là con người hơn nhau là ở cái đầu, đừng tưởng đầu to mà não lớn”.

“Mình nói thật nhé, mình cũng không ưa gì con kia nhưng thật lòng nói luôn, có giận mình chịu. Là do chồng bạn cả thôi, đã có tính đó thì không phải con này cũng là con khác, bạn có chửi cả đời mà không hết, con kia là thứ rác rưởi thì chồng bạn còn tệ hơn”, N.L thẳng thắn.