Sự trùng hợp khó tin giữa vụ bé 5 tuổi ở Thái Bình và vụ Gateway: 'Bài học cũ, nỗi đau mới', khi 2 từ 'trách nhiệm' của người lớn thật mong manh!

Tối 29/5, dư luận xôn xao khi trẻ mầm non 5 tuổi ở Thái Bình tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón suốt 11 tiếng đồng hồ. Đây không phải trường hợp duy nhất qua đời do bị bỏ quên khi đến trường.

Trong vụ việc bé T.G.H tử vong ở Thái Bình, dẫn tin từ báo Giao Thông, theo Công an TP Thái Bình, sáng 29/5, lái xe N.V.L (SN 1965, trú TP Thái Bình) và nhân viên Q.Q.A (phụ trách đưa đón trẻ của trường mầm non Hồng Nhung) đi trên xe ô tô 29 chỗ đến đón cháu T.G.H, sau đó đón tiếp 9 học sinh khác tới trường. Tài xế L. mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Tài xế xe đưa đón của trường mầm non đã không kiểm tra lại xe trước khi đóng cửa rồi ra về - Ảnh: Gia đình Việt Nam

Quay ngược về 4 năm trước, theo báo Dân Trí, sự việc được xác định xảy ra vào sáng 6/8/2019. Hôm đó, ông Doãn Quý Phiến lái ô tô cùng bà Nguyễn Bích Quy đi đón 13 học sinh Trường Gateway, trong đó có cháu L.H.L.

Sau khi trả trẻ, cả hai trên đều không kiểm tra lần cuối nên không biết cháu L. vẫn đang trong xe.

Ở cả 2 vụ việc, nếu trước khi xuống xe, nếu tài xế dành ra chỉ 1 phút để kiểm tra lại các hàng ghế, thì có lẽ đã không có 2 đứa trẻ ra đi oan uổng.

Giáo viên và người phụ trách đưa đón

Theo Tạp chí điện tử VietTimes, trong vụ việc ở trường Gateway, dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe, nhưng bà Quy - người quản lý đưa đón trẻ - vẫn ghi vào sổ nhật ký xe bus học sinh gồm 13 cháu, không có học sinh xuống muộn, dẫn đến để quên bé trai tên L. trên ô tô.

Còn giáo viên Nguyễn Thị Thủy, chủ nhiệm lớp cháu L., khi điểm danh đã phát hiện bé trai vắng mặt nhưng không ghi sĩ số, không báo cho gia đình cũng như cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm của nhà trường.

Cả hai đều bị dư luận chỉ trích. Nếu bà Quy phải nhận mức án 15 tháng tù Vô ý làm chết người, thì mức án bà Thủy phải chấp hành là 12 tháng tù do Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo Nguyễn Bích Quy, Doãn Quý Phiến và Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa sáng 11/8/2020 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Diễn biến phiên xử cùng bản án của HĐXX được nhiều cơ quan báo thông tin. Nhận thức của nhiều người đã được nâng cao khi tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất, Bộ Công an đề xuất quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với xe ôtô chở học sinh, trẻ em mầm non.

Trở lại với vụ việc thương tâm hôm 29/5, theo báo Giao Thông, vốn trường mầm non Hồng Nhung có sử dụng phần mềm điểm danh. Khi học sinh vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình. 1 cuộc gọi điện hỏi thăm lý do vắng mặt có lẽ đã cứu được đứa bé non nớt không phải chịu đựng 11 tiếng đồng hồ đau đớn để rồi ra đi trong lặng lẽ.

Vì đâu nên nỗi?

Năm 2019, một đứa trẻ đã rời bỏ cuộc đời khi mới 6 tuổi vì bị bỏ quên trên xe bus đưa đón học sinh. Tại thời điểm đó, dư luận đã một lần bàng hoàng và đau lòng vì sự vô tâm trước an nguy của trẻ thơ.

Cứ ngỡ bài học đắt giá đó sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối, vậy mà... Bé từ sợ hãi, đến hi vọng rồi rơi vào tuyệt vọng để rồi mãi mãi ra đi. Thật quá đau xót. Đau xót hơn khi đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đó đã có bé tử vong trên xe. Đã có án phạt thích đáng cho người mắc lỗi nhưng vì sao vẫn xảy ra?

Ở cái tuổi lên 5, ở ngày bế giảng, thay vì vui chơi cùng bạn bè, con lại gào thét trong tuyệt vọng trên chiếc xe ngày ngày vẫn đến trường - Ảnh: Báo Giao Thông

Vẫn một kịch bản của 5 năm trước: Sự thờ ơ của những người lớn trên chiếc xe đưa đón học sinh định mệnh. Dưới cái nắng 40 độ của Thái Bình ngày đầu mùa hè, suốt 11 tiếng, đứa trẻ ấy bị bỏ quên. Thậm chí, ngay cả khi cô giáo nhận ra lớp vắng một học sinh, vẫn chẳng có động thái nào trong việc đi tìm hiểu. Một câu chuyện cũ, một nạn nhân mới và một nỗi đau dai dẳng chưa biết khi nào dứt của những người ở lại. Câu hỏi nhói lòng nhưng phản ánh đúng bản chất của cả 2 vụ việc ngay lúc này là "Mạng sống của một đứa trẻ trông chờ vào 2 từ trách nhiệm của người lớn, có quá mong manh?".