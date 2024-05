Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau 11 tiếng đồng hồ bị bỏ quên trên xe đưa đón, dẫn tin từ VTC News, chiều 30/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với P.Q.A (SN 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình) về tội “Vô ý làm chết người” quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Q.A là giáo viên trường mầm non Hồng Nhung 2 (địa chỉ tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình) cũng là người đảm nhận việc đưa đón trẻ.