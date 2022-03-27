Sự thật gây SỐC đằng sau thông tin bé gái 13 tuổi bị bắt cóc trước cổng trường ở Long An

Xã hội 27/03/2022 13:58

Lãnh đạo xã Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) xác nhận thông tin một bé gái 13 tuổi bị bắt cóc trước cổng trường học thuộc địa bàn xã là sai sự thật.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa cho biết, đang yêu cầu Công an huyện phồi hợp điều tra, làm rõ để xử lý hành vi tung tin thất thiệt gây mất ANTT.

Cụ thể, trước đó, trên trang Facebook cá nhân, một tài khoản mạng có đưa thông tin một bé gái 13 tuổi bị bắt cóc ngay tại cổng trường ở xã Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa), mong mọi người chia sẻ rộng rãi để tìm lại bé gái.

Đồng thời, kèm nội dung thông tin, chủ trang còn đăng tải hình ảnh rõ mặt một bé gái được cho là nạn nhân bị bắt cóc và thanh niên được cho là kẻ bắt cóc. Dù chưa rõ thông tin thực hư như thế nào nhưng đã gây hoang mang cho nhiều phụ huynh và gia đình.

Sự thật gây SỐC đằng sau thông tin bé gái 13 tuổi bị bắt cóc trước cổng trường ở Long An - Ảnh 1
Thông tin gây hoang mang được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Dân Việt về sự việc này, ông Trần Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trung (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) khẳng định, qua tiến hành xác minh tại địa bàn không có vụ bé gái 13 tuổi bị bắt cóc như thông tin được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 26/3, Công an xã Bình Hòa Trung có nhận được tin trình báo của một gia đình về việc cô con gái 13 tuổi rời đi từ chiều hôm trước nhưng chưa về nhà. Địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh cho thấy, không có việc bé gái này bị bắt cóc. Bởi trong thực tế, bé gái này đã mang theo đồ cá nhân và đi theo nam thanh niên đã quen từ trước. 

"Việc bé gái 13 tuổi bị bắt cóc ở cổng trường học là tin thất thiệt, sai sự thật và gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Đề nghị mọi người không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật này" - ông Liệt nói.

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