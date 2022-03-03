Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đang điều tra, làm rõ vụ việc được nghi ngờ là bắt cóc trẻ em diễn ra trên địa bàn xã Thái Sơn.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết chia sẻ thông tin về một vụ nghi bắt cóc trẻ em ở xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Được biết, vụ việc đã được người dân tố giác đến cơ quan chức năng địa phương. Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 2/3, ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Cụ thể, một người dân trú tại thôn Thọ Bình, xã Bình Xa đã phát hiện và thông báo cho Công an vào khoảng 10h sáng 1/2. Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em là người Hải Phòng, hiện đang thuê một nhà nghỉ tại thôn 31 của xã này để ở.

Ông Hà Việt Hưng - Chủ tịch UBND xã Bình Xa cho hay, hai xã đã phối hợp làm việc với đối tượng. Vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Hàm Yên để tiếp tục làm rõ. “Đứa trẻ nghi ngờ bị bắt cóc trú tại thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa. Cháu đang học lớp 4, là con của một cán bộ Trung tâm Y tế của xã" - ông Hưng nói. Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với người phụ nữ bắt cóc trẻ em trong một vụ trước đó - Ảnh minh hoạ: báo Lao Động Theo nguồn tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan điều tra cho biết, vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản, không phải bắt cóc trẻ con như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Một nhân chứng là chị T. (xin được giấu tên, trú xã Bình Xa, huyện Hàm Yên) kể lại, vào sáng 1/3, trên đường đi ăn sáng về, chị phát hiện 1 người phụ nữ bịt kín mặt kéo theo 1 cháu nhỏ học lớp 5 (trú thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa).

Tuy nhiên, đáng chú ý là khi thấy cháu nhỏ gào khóc, chị T. dừng lại hỏi thì người phụ nữ nói là người thân của cháu bé và đang cầm điện thoại đi cài phần mềm cho cháu học trực tuyến. Lúc này, chị T. nói: "Cần cài thì mang về tôi bảo con cài cho, việc gì phải kéo cháu bé khóc thế. Thấy tôi phát hiện ra cháu bé là con của người quen thì người phụ nữ liền bỏ đi". Một lúc sau, khi cháu bé bình tĩnh, chị T. gặng hỏi thì cháu nói không quen biết người phụ nữ kia. Lycs cháu đang ở nhà, người phụ nữ đã xông vào gỡ mất đôi khuyên tai và lấy chiếc điện thoại của cháu. Nghe cháu kể xong, chị T. lập tức đuổi theo và tìm thấy người phụ nữ lạ mặt này ở khu vực K31 (đường Hàm Yên – Tuyên Quang) tại một khu trọ, cách hiện trường 7km. "Lúc này người phụ nữ đã thay đồ, sau khi nhận dạng được tôi đã báo cho công an địa phương" - chị T. cho biết. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuyên quang: Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc rồi đưa đến trú ở nhà nghỉ Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang điều tra vụ việc người phụ nữ nghi bắt cóc một em nhỏ 11 tuổi rồi đưa tới một nhà nghỉ tại xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên).

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