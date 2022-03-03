Nhân chứng tiết lộ phút giáp mặt người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái 11 tuổi ở Tuyên Quang

Xã hội 03/03/2022 19:14

Công an huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang) đang điều tra, làm rõ vụ việc được nghi ngờ là bắt cóc trẻ em diễn ra trên địa bàn xã Thái Sơn.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết chia sẻ thông tin về một vụ nghi bắt cóc trẻ em ở xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Được biết, vụ việc đã được người dân tố giác đến cơ quan chức năng địa phương.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 2/3, ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Cụ thể, một người dân trú tại thôn Thọ Bình, xã Bình Xa đã phát hiện và thông báo cho Công an vào khoảng 10h sáng 1/2. Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em là người Hải Phòng, hiện đang thuê một nhà nghỉ tại thôn 31 của xã này để ở.

Ông Hà Việt Hưng - Chủ tịch UBND xã Bình Xa cho hay, hai xã đã phối hợp làm việc với đối tượng. Vụ việc đã được chuyển lên Công an huyện Hàm Yên để tiếp tục làm rõ. “Đứa trẻ nghi ngờ bị bắt cóc trú tại thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa. Cháu đang học lớp 4, là con của một cán bộ Trung tâm Y tế của xã" - ông Hưng nói.

Nhân chứng tiết lộ phút giáp mặt người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái 11 tuổi ở Tuyên Quang - Ảnh 1
Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với người phụ nữ bắt cóc trẻ em trong một vụ trước đó - Ảnh minh hoạ: báo Lao Động 

Theo nguồn tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, cơ quan điều tra cho biết, vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi trộm cắp tài sản, không phải bắt cóc trẻ con như thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Một nhân chứng là chị T. (xin được giấu tên, trú xã Bình Xa, huyện Hàm Yên) kể lại, vào sáng 1/3, trên đường đi ăn sáng về, chị phát hiện 1 người phụ nữ bịt kín mặt kéo theo 1 cháu nhỏ học lớp 5 (trú thôn Đồng Chùa, xã Bình Xa).

Tuy nhiên, đáng chú ý là khi thấy cháu nhỏ gào khóc, chị T. dừng lại hỏi thì người phụ nữ nói là người thân của cháu bé và đang cầm điện thoại đi cài phần mềm cho cháu học trực tuyến. Lúc này, chị T. nói: "Cần cài thì mang về tôi bảo con cài cho, việc gì phải kéo cháu bé khóc thế. Thấy tôi phát hiện ra cháu bé là con của người quen thì người phụ nữ liền bỏ đi".

Một lúc sau, khi cháu bé bình tĩnh, chị T. gặng hỏi thì cháu nói không quen biết người phụ nữ kia. Lycs cháu đang ở nhà, người phụ nữ đã xông vào gỡ mất đôi khuyên tai và lấy chiếc điện thoại của cháu. Nghe cháu kể xong, chị T. lập tức đuổi theo và tìm thấy người phụ nữ lạ mặt này ở khu vực K31 (đường Hàm Yên – Tuyên Quang) tại một khu trọ, cách hiện trường 7km. 

"Lúc này người phụ nữ đã thay đồ, sau khi nhận dạng được tôi đã báo cho công an địa phương" - chị T. cho biết. Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.  

Tuyên quang: Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc rồi đưa đến trú ở nhà nghỉ

Tuyên quang: Bé gái 11 tuổi nghi bị bắt cóc rồi đưa đến trú ở nhà nghỉ

Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đang điều tra vụ việc người phụ nữ nghi bắt cóc một em nhỏ 11 tuổi rồi đưa tới một nhà nghỉ tại xã Thái Sơn (huyện Hàm Yên).

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc trẻ em người phụ nữ bắt cóc trẻ em cướp tài sản ở Tuyên Quang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số