Sét đánh thiêu rụi gần 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn

Xã hội 03/06/2023 20:48

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao cùng nguy cơ đá lở khiến việc tiếp cận hiện trường để chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ VietNamNet, hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể (Bắc Kạn) cho biết, vụ cháy kéo dài đến ngày 3/6 khiến gần 3.000m2 rừng tự nhiên (chủ yếu là dây leo, cây bụi) bị thiêu rụi.

Ngọn lửa nhanh chóng bốc cao cùng nguy cơ đá lở khiến việc tiếp cận hiện trường để chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi xảy ra cháy, trưởng thôn đã huy động các lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, nhưng do địa hình núi đá, dốc đứng không thể tiếp cận để chữa cháy trực tiếp.

Sau đó, hai xã Hoàng Trĩ, Quảng Khê đã thống nhất huy động gần 70 nhân lực sẵn sàng chữa cháy khi lửa lan xuống phía dưới chân núi đá. Tuy nhiên, phải mất 5 giờ đám cháy mới được dập tắt. 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định không có thiệt hại về người, nhưng tổng diện tích rừng bị cháy rụi khoảng gần 3.000m2.

Sét đánh thiêu rụi gần 3.000 m2 rừng tự nhiên tại Bắc Kạn - Ảnh 1
Địa điểm xảy ra cháy rừng là lô 11g, khoảnh 03, tiểu khu 90, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn tin từ Báo Lao Động, nguyên nhân được xác định do dông sét đánh trúng khu vực cây cối khô nỏ ở đỉnh núi khiến ngọn lửa bùng phát. Ngọn lửa  nhanh chóng bốc cao cùng nguy cơ đá lở khiến việc tiếp cận hiện trường để chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời điểm nắng nóng kéo dài, ít mưa khiến các khu vực rừng tự nhiên với lớp thảm thực vật dày rất dễ bốc cháy nếu gặp tác động phù hợp. Vì vậy lực lượng chức năng khuyến cáo cần tăng cường kiểm tra và chủ động các phương án chữa cháy.

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Từ khóa:   tin xã hội cháy rừng Bắc Kạn sét đánh

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