Sau tai nạn liên hoàn, xe khách lật ngang giữa đường khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu

Xã hội 05/11/2022 08:58

Liên quan vụ lật ôtô chở khách du lịch ở Hòa Bình, cảnh sát địa phương vừa có báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo thông tin từ VOV, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, khoảng 17h30 ngày 4/11, xe ô tô khách BKS 18B-021.70 (biển số nền vàng) do ông Dương Đình Hùng (sinh năm 1967, ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm lái trên quốc lộ 6 hướng Hà Nội - Sơn La. Trên xe lúc này chở 44 người với 42 người quốc tịch nước ngoài và 2 người Việt Nam.

Khi tới Km 131 quốc lộ 6 (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, Hòa Bình), xe khách va chạm với ô tô con BKS 29A-612.23T do anh Ngô Viết Huynh (sinh năm 1967, quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển hướng ngược lại (trên xe con có 3 người) và một xe máy. Sau va chạm, xe khách lật ngang, chắn giữa đường. Được biết, cả 2 ô tô trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn trên đều còn hạn kiểm định. 

Sau tai nạn liên hoàn, xe khách lật ngang giữa đường khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường xe khách lật ngang khiến 15 người bị thương - Ảnh: Zingnews
 

Theo thông tin từ Zingnews, cảnh sát cho hay vụ tai nạn làm 20 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu điều trị trong đó có 15 người nước ngoài, 5 người Việt Nam. Đồng thời, một số du khách nước ngoài khác bị thương nhẹ, được sơ cứu tại chỗ.

Trước đó, theo báo cáo nhanh từ Phòng Quản lý Đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam), chiếc xe khách có dấu hiệu mất phanh trước khi xảy ra sự cố. Thời điểm này họ ghi nhận khoảng 40 người bị thương ở các mức độ khác nhau tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được điều tra làm rõ.

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Sáng 22/10, lực lượng chức năng tại tỉnh Bình Thuận đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe khách giường nằm xảy ra trên Quôc lộ 1 khiến nhiều người bị thương.

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