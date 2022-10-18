Sau nhiều ngày cha mẹ 'mất ăn mất ngủ' đi tìm, bé gái mang theo vàng rồi bỏ đi nay đã trở về an toàn

Trước đó, M. thu dọn quần áo, mang theo lắc, nhẫn vàng rồi bỏ đi biệt tích khiến cha mẹ hết sức lo lắng.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, sau gần 20 ngày bỏ đi, em Đ.T.X.M. (13 tuổi, H.Bình Chánh, TP.HCM) đã tự quay về nhà. Ông Đỗ Văn Hùng (65 tuổi, cha em M.) cho biết, theo lời kể của con gái với gia đình, em bị người lạ dụ dỗ đi làm việc thông qua mạng xã hội.

“Vì mong muốn kiếm tiền phụ cha mẹ, con nó nói quyết tâm đi làm nhưng cuối cùng bị người lạ tịch thu điện thoại, tháo sim không cho gọi về gia đình. Con kể vì không chịu được công việc nên mới trốn về được tới nhà. Lúc về thấy con khỏe mạnh, bình an, nhẫn, lắc vàng cũng còn nguyên vẹn nên cả nhà thở phào”, ông Hùng nói.

M. đã chủ động về nhà sau nhiều ngày bỏ đi biệt tích. Ảnh: Thanh Niên

Để tinh thần con gái được ổn định, cả nhà không hỏi thêm nhiều, chỉ tìm cách an ủi, khuyên nhủ để Mai không làm như vậy nữa. Sau gần 20 ngày bỏ công ăn việc làm đi tìm con gái, ông Hùng nói cuối cùng cả nhà cũng có một giấc ngủ ngon.

Ngày 28/9, con gái của mình đột nhiên rời khỏi nhà ở xã Tân Kiên (H.Bình Chánh, TP.HCM) và không liên lạc được luôn từ đó. Khi đi, Mai mang theo khoảng 3 bộ đồ, 1 chiếc lắc và 2 chiếc nhẫn vàng cùng điện thoại. Dù cố gắng liên lạc, song vẫn không nhận được hồi âm của con.

Vì quá bối rối, cả nhà nhà bé M. bỏ việc, chia nhau ra đi tìm con gái khắp nơi. Gia đình sau đó đã báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng

Mai là con út trong một gia đình có 5 anh em. Cả nhà đều từ quê Cần Thơ lên TP.HCM làm lao động tự do, công nhân, thuê trọ. Dù cuộc sống không khá giả nhưng cả nhà vẫn vui vẻ, hòa thuận. Trước ngày bỏ nhà đi, M. cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-ngay-cha-me-mat-an-mat-ngu-di-tim-be-gai-mang-theo-vang-roi-bo-di-nay-da-tro-ve-an-toan-514942.html