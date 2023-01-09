Sạt mỏ đất ở Phú Thọ, một thợ lái máy xúc bị vùi ở độ sâu hơn 10m, dẫn đến tử vong

Xã hội 09/01/2023 10:49

Điểm khai thác đất ở xã Giáp Lai (Thanh Sơn, Phú Thọ) xảy ra sạt lở, vùi lấp một máy xúc cùng thợ lái ở độ sâu hơn 10 mét.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cho biết, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 8/1, tại điểm san hạ cốt nền của một hộ dân ở khu 7, xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ xảy ra sạt lở, vùi lấp một máy xúc cùng thợ lái ở độ sâu hơn 10m.

Sạt mỏ đất ở Phú Thọ, một thợ lái máy xúc bị vùi ở độ sâu hơn 10m, dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Tỉnh Phú Thọ xảy ra sạt lở, vùi lấp một máy xúc cùng thợ lái ở độ sâu hơn 10m - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, 4 máy xúc cỡ lớn cùng nhiều nhân lực đã tham gia cứu nạn. Các máy xúc hối hả đào đất, trong khi rất đông người túc trực chờ ứng cứu. Tuy nhiên, do khối lượng đất sạt lở quá lớn nên phải tới khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm cứu nạn mới đào tới vị trí máy xúc bị vùi lấp. Lực lượng chức năng tìm thấy thợ lái máy xúc bất động trong cabin, sau đó được xác định đã tử vong.

Sạt mỏ đất ở Phú Thọ, một thợ lái máy xúc bị vùi ở độ sâu hơn 10m, dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, điểm khai thác này thuộc khu đất của một hộ dân, được chấp thuận hạ cốt san nền nhưng không được cấp phép mỏ khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, khoảng một tháng qua, một số cá nhân đưa nhiều máy xúc lớn và ô tô vào khai thác đất vận chuyển đi nơi khác.

"Điểm khai thác đất này thuộc khu đất của một hộ dân thường trú địa bàn xã Giáp Lai, được huyện chấp thuận san hạ cốt nền. Nạn nhân không may bị đất vùi lấp tử vong là người thường trú ở huyện Thanh Thủy, sinh năm 1983. Ngay trong đêm qua, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự" - ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn nói.

Cơ quan công an hiện đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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