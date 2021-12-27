SARS-CoV-2 lây từ hô hấp sang cả tim, não bộ và tồn tại trong suốt hơn 200 ngày

Xã hội 27/12/2021 14:13

Các nghiên cứu đưa ra đã chứng minh được SARS-CoV-2 tồn tại trong các bộ phận cơ thể người suốt nhiều tháng, kể cả ở những người triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Hãng Bloomberg ngày 26/12 dẫn nghiên cứu của Viện Y tế quốc gia Mỹ cho rằng virus gây Covid-19 là SARS-CoV-2 có thể lây lan từ đường hô hấp sang tim, não và hầu như mọi cơ quan trong cơ thể. Thời gian lây lan từ hô hấp sang các bộ phận có thể mất vài ngày nhưng sẽ tồn tại ở đó suốt nhiều tháng.

SARS-CoV-2 lây từ hô hấp sang cả tim, não bộ và tồn tại trong suốt hơn 200 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây được cho là phân tích toàn diện nhất từ trước đến nay về sự tồn tại của SARS-CoV-2 trong cơ thể người. Theo đó, virus có thể nhân bản trong các tế bào khác ngoài đường hô hấp.

Theo giám đốc trung tâm dịch tễ lâm sàng tại Hệ thống Chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh St. Louis ở Missouri (Mỹ), đây là nghiên cứu quan trọng chỉ ra việc vì sao Covid kéo dài lại ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan khác trong cơ thể.

“Nghiên cứu này hé lộ tia sáng và có thể giúp giải thích vì sao Covid kéo dài có thể xảy ra thậm chí ở những người có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện triệu chứng” - ông nhận định.

SARS-CoV-2 lây từ hô hấp sang cả tim, não bộ và tồn tại trong suốt hơn 200 ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu được dựa trên việc lấy mẫu và phân tích các mô trong khi giám định pháp y đối với 44 bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm Covid-19. Các nhà khoa học phát hiện rằng ARN của SARS-CoV-2 xuất hiện tại nhiều nơi trong cơ thể, ngoài tập trung cao ở đường hô hấp và phổi, chúng cũng có thể sớm phân tán đến các tế bào khắp cơ thể, kể cả ở não, theo các tác giả.

SARS-CoV-2 lây từ hô hấp sang cả tim, não bộ và tồn tại trong suốt hơn 200 ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu hứa hẹn sẽ giúp cải thiện việc chăm sóc người bệnh, nhất là những người bị ảnh hưởng bởi Covid kéo dài.

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Từ khóa:   SAR-CoV-2 covid-19 di chứng hậu Covid-19

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