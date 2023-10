Mình có hỏi anh nhân viên thì anh nói là: "Bọn em cũng không rửa sạch hết được cái này đâu" và cầm cái lá có ổ trứng xinh ấy vứt vào thùng rác... Mình cũng không nói thêm gì luôn, chỉ lặng lẽ nhặt lại cái lá mang ra cho anh bên ngoài thanh toán check xem chủ quán nói thế nào.

Hình ảnh ổ 'sinh vật lạ' gây sốt mạng xã hội

Oh no, không như mong đợi, chú ấy nói vào bộ đàm là "Check lại rau" và nói với mình: "Hóa đơn hết 106k". Chú í còn cẩn thận gẩy gẩy mấy con "so ciu" xong phủi tay trong ghê rợn... Chú ý không biết mình đang mong 1 câu nói gì đó cho bớt hoang mang, đại loại như "Ăn vào chắc không chết đâu"...