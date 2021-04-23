Một cô gái trẻ ở Hà Nội khi ăn nem nướng tại 1 quán nổi tiếng ở quận Ba Đình, Hà Nội đã phải "há hốc" khi nhìn thấy nhiều "sinh vật lạ" bò lúc nhúc trên chiếc lá tía tô.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm "đáng nhớ" của mình trên một group review ăn uống như sau: "Trước mình thường xuyên đi ăn nem lụi ở quán ... Đội Cấn (mật độ dầy hơn cả số lần được gặp người yêu) cơ mà lần CUỐI này mình gặp một trường hợp không thể nào choáng váng hơn, đó là vào 1 buổi tối mưa gió mình vẫn quyết định lết tấm thân héo mòn và còn không quên rủ thêm con bạn thân đi. Ăn đến gần cuối rồi mới phát hiện trên rau có ổ bọ/sán/trứng... gì đó mình chịu luôn! Search cách rửa ruột là điều đầu tiên mình nghĩ đến, cơ mà mình nghĩ đám abc ấy đã ăn sâu vào gốc rễ con người mình từ trí não đến cái ruột đáng thương...

Mình có hỏi anh nhân viên thì anh nói là: "Bọn em cũng không rửa sạch hết được cái này đâu" và cầm cái lá có ổ trứng xinh ấy vứt vào thùng rác... Mình cũng không nói thêm gì luôn, chỉ lặng lẽ nhặt lại cái lá mang ra cho anh bên ngoài thanh toán check xem chủ quán nói thế nào. Hình ảnh ổ 'sinh vật lạ' gây sốt mạng xã hội Oh no, không như mong đợi, chú ấy nói vào bộ đàm là "Check lại rau" và nói với mình: "Hóa đơn hết 106k". Chú í còn cẩn thận gẩy gẩy mấy con "so ciu" xong phủi tay trong ghê rợn... Chú ý không biết mình đang mong 1 câu nói gì đó cho bớt hoang mang, đại loại như "Ăn vào chắc không chết đâu"...

Mình đùa vậy thôi chứ cũng chỉ mong quán xin lỗi và lần sau sẽ cẩn thận hơn trong việc chế biến, đảm bảo sức khoẻ khách hàng. Mình chỉ là 1 người trong hàng nghìn người ăn ở đó nên mình nghĩ mất đi mình quán cũng vẫn đông... Mình chỉ review lại cho mọi người xem thôi. Có ai gặp trường hợp như mình không hay có mỗi mình vậy???". Ổ 'sán' tí hon trên chiếc lá tía tô khiến cư dân mạng hoang mang tột độ Theo hình ảnh được chia sẻ, so với chiếc lá tía tô, ổ trứng này khá nhỏ, lại có màu trong suốt nên nếu nhìn nhận khách quan, người rửa rau hoặc nhân viên quán sẽ khó phân biệt với màu lá tía tô. Tuy vậy, ngay sau khi bài viết được đăng tải, lập tức cư dân mạng bày tỏ sự hoang mang với trải nghiệm "tồi tệ" của cô gái trẻ. Nhiều người chia sẻ có cảm giác "buồn nôn" khi xem hình ảnh, người khác lại bày tỏ ý sợ hãi khi nghĩ đến việc ăn rau sống hàng ngày với "hằng hà sa số" thể loại giun sán chưa được rửa sạch trên rau. Bên cạnh đó, thái độ xử lý sự cố kém chuyên nghiệp của nhân viên lẫn chủ quán tại địa chỉ mà cô gái nhắc tới cũng khiến cư dân mạng phẫn nộ. Được biết, rất đông dư dân mạng đã nhận ra quán ăn nổi tiếng này khi bạn trẻ kia chia sẻ bài viết. Họ cho biết mình cũng thường xuyên ăn ở đó nhưng sau khi đọc bài cảnh báo thì cảm thấy "rùng mình", không hứa hẹn sẽ có lần sau quay lại.

Vụ dòi bò lúc nhúc trong khúc cá kho: Gửi lời xin lỗi tới người mua cá Một đại diện CleverFood cho biết, ngay trong đêm, các nhân viên của cửa hàng đã được thông báo về việc tạm dừng bán. Vị này cũng gửi lời xin lỗi tới anh T., người mua phải khúc cá có dòi.

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