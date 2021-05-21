Rộ tin Huỳnh Ngọc Thiên Hương chỉ là 'tay sai' nằm trong 'thuyết âm mưu' đầy toan tính của bà Phương Hằng

Xã hội 21/05/2021 09:21

Một cư dân mạng đã đặt ra nghi vấn, liệu rằng sự xuất hiện của Huỳnh Ngọc Thiên Hương chỉ là màn "làm màu", nhằm tiếp tay thêm cho bà Nguyễn Phương Hằng đẩy sự việc lên cao trào, thu hút sự chú ý của dư luận hay không?

Xuất hiện trong vũ trụ đấu tố, khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và những người khác, Huỳnh Ngọc Thiên Hương được cho là "người phụ nữ bí hiểm" từng đưa ra rất nhiều phản bác, thậm chí có cả bằng chứng nhằm "vạch trần" cái sai của bà Phương Hằng. Tài khoản này nhiều lần tổ chức livestream "giấu mặt", tự xưng mình là "Hai Lúa" để chia sẻ nhiều vấn đề về bà chủ Đại Nam trước công chúng. 

Về phần mình, sau nhiều lần bị người phụ nữ có tên Thiên Hương "chọc ngoáy", đào bới quá khứ, bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố thẳng thừng trong livestream: "Người có tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt. Tôi chắc chắn sẽ không để yên, dù có trốn ra nước ngoài thì tôi vẫn tìm được". Trong một livestream khác, bà Hằng khẳng định, Huỳnh Ngọc Thiên Hương chính là một người có tên Lê Thị Giàu, tuy nhiên, phát ngôn này vẫn chưa được kiểm chứng.

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Huỳnh Ngọc Thiên Hương chuyên xuất hiện trong những màn livestream 'giấu mặt' - Ảnh chụp màn hình 

Giữa lúc lùm xùm hai bên ngày một dâng cao, từng có thời điểm, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương chia sẻ, mục đích ban đầu bà muốn cộng đồng mạng chú ý là nhằm mục đích tốt, giúp bà Phương Hằng "chuẩn cố lại khi đã mất phương hướng". Thế nhưng, mọi việc diễn biến xa hơn do bà Phương Hằng tỏ ý ngoan cố, bao biện. Đáng chú ý, tài khoản này còn cho biết, "chỉ phản biện cái sai trái của Phương Hằng, chưa bao giờ vu khống bịa đặt". Thế nhưng theo bà, những những bằng chứng này phía bà Phương Hằng chưa một lần đối chứng vật chứng nhưng đã "rẽ sang hướng khác". Riêng về hành động "moi móc" quá khứ của vợ đại gia Dũng "lò vôi" khiến một bộ phận cư dân mạng phẫn nộ và không đồng tình, tài khoản này giãi bày: "Lí do cho Phương Hằng biết được bản thân mình có quá khứ không tốt đẹp, mà đi moi quá khứ người khác nhục mạ bêu rếu". 

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Bà Phương Hằng không ngừng công kích và chỉ đích danh Huỳnh Ngọc Thiên Hương trên sóng trực tiếp cá nhân 

Giữa lúc màn đấu tố qua lại giữa hai bên đang "căng như dây đàn", một cư dân mạng đã đưa ra bình luận của mình, được cho là "thuyết âm mưu" đứng đằng sau người phụ nữ bí hiểm này. 

Tài khoản này nhận định: "Hai chị em nhà bà chia ra hai phe phái dắt mũi cộng đồng mạng, bên tung bên hứng. Huỳnh Ngọc Thiên Hương nói và làm theo sự chỉ đạo của bà Hằng. Nói đến hộ chiếu thì bà Hằng kêu bà khoe của giùm cho thiên hạ biết. Còn về chuyện lấy người này người kia, chẳng qua là để cho ông Dũng xấu hổ tự nguyện ly dị để chị em bà chia tài sản. Bất cứ thông tin gì bà Hằng cũng cho người quay video lại, sau đó gởi cho bà.... Tóm lại hiện tại bà Hằng rất cần Huỳnh Ngọc Thiên Hương nói xấu càng nhiều càng tố, cho ông Dũng 'lò vôi' ghen tuông ly dị là đúng ý đồ của bà Hằng vạch ra". 

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Một bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình FB

Bên dưới bình luận của tài khoản này, một số tài khoản cho rằng đây là bình luận vô căn cứ và "tào lao". Một tài khoản khác lại đồng tình cho rằng đây là "thuyết âm mưu". Một tài khoản lại chỉ ra các "điểm đáng nghi" trong vụ lùm xùm. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cư dân mạng, không có bằng chứng xác thực. 

Hiện tại, các thông tin giữa hai bên Nguyễn Phương Hằng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương đưa ra hầu như chỉ là thông tin một chiều, không có kiểm chứng. Tuy nhiên, cuộc đấu tố vẫn tiếp tục thu hút cộng đồng mạng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Bà Phương Hằng khoe vàng vòng quấn cổ, Huỳnh Ngọc Thiên Hương so kè kim cương châu báu cả 'lố'

Trong khi mạng xã hội liên tục xuất hiện các hình ảnh cho thấy cuộc sống giàu sang với kim cương to như "hạt mít" của bà Nguyễn Phương Hằng thì mới đây, "người đàn bà giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng so kè độ giàu có với hình ảnh nhẫn vàng đá quý phủ đầy tay.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Huỳnh Ngọc Thiên Hương Dũng lò vôi

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